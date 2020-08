VOLTE E RECONCILIE-SE!

“Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente sua oferta.”

(Mateus 5:23-24)

Pare por um momento e pense se existe alguém ressentido com você… Quando acontece algum desentendimento, é comum nós sairmos tristes e feridos com a ofensa dos outros. É que, infelizmente, consideramos só o nosso lado da história! Esquecemos que somos mestres em ofender também…

Muitas vezes nem nos apercebemos que fazemos e falamos (ou escrevemos) coisas que geram mágoa e rancor nos outros. Com a ajuda de Deus, precisamos de amar e pedir perdão para que não haja ressentimentos.

Nos versículos de hoje aprendemos que: precisamos reconciliar (rapidamente) com pessoas que estão ressentidas conosco. Jesus nos mostra nessa passagem que antes mesmo de ofertar algo a Deus, precisamos voltar e reconciliar com aqueles que estão tristes conosco!

Você pode não ter tido a intenção, mas se falhou contra aquela pessoa, vá e peça perdão. Essa atitude será um sinal de humildade e obediência a Deus. Ele está mais interessado em que vivamos o Seu amor genuíno, do que propriamente receber algo de nossas mãos. Se queremos demonstrar amor e gratidão a Deus, precisamos antes amar e viver em paz com todos.

Reconcilie-se hoje!

– Reflita por alguns instantes… Lembre-se se existe alguém que esteja afastado ou magoado com você.

– Tenha atenção ao modo com que tem agido com as pessoas a sua volta. Observe se as suas redes sociais têm servido como campo de guerra e ofensas.

– As falhas podem ser de várias naturezas: palavras mal faladas, discussões desnecessárias, fofoca, desonestidade, etc. Tente se colocar no lugar da outra pessoa e compreender o porquê de ela está ofendida.

– Reconheça que pode ter falhado contra essa(s) pessoa(s) e que precisa se reconciliar urgentemente.

– Ore a Deus, peça perdão a Ele por ter agido mal. Peça que te ajude a se reconciliar com a(s) pessoa(s) que tem algo contra você.

– Procure um bom momento para conversar com quem ficou ofendido e busque reconciliação. Não tente se justificar, apenas reconheça que errou e peça perdão.

– Ofereça a outra face! Mesmo que a outra pessoa também tenha te magoado, seja você a dar o primeiro passo para que haja paz entre vocês.

OREMOS: Senhor Deus, perdoa-me porque sou falho e tenho agido mal contra o Senhor e contra o meu próximo. Ajuda-me a reconhecer as pessoas que estão magoadas comigo, por algo que tenha feito ou dito contra elas.

Eu sei que preciso melhorar! Dá-me coragem e uma boa oportunidade para procurá-las e pedir perdão. Ensina-me a viver em paz com todos e transforma a minha vida, para que eu me torne mais parecido contigo. Em nome de Jesus eu oro, Amém!