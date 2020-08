VOCÊ ME AMA?

O nosso Pai celeste nos corrige e nos conforta porque nos ama.

Versículo do dia: “Eu sempre amei vocês”, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: “De que maneira nos amou?”

(Malaquias 1:2)

Leitura bíblica: Malaquias 1:1-5.

Na adolescência, passei pelo típico período de revolta contra a autoridade de minha mãe. Meu pai morreu antes dessa fase, e ela teve que navegar essas águas turbulentas da parentalidade sem a ajuda dele.

Lembro-me de achar que mamãe nunca queria que eu me divertisse — e talvez nem mesmo me amasse — porque dizia “não” com frequência. Hoje vejo que ela negava atividades que não eram boas para mim, precisamente por me amar.

Os israelitas questionaram o quanto Deus os amava, por causa do tempo no cativeiro na Babilônia. Mas essa era a punição de Deus pela contínua rebelião deles contra o Senhor. Então agora, Deus lhes enviara o profeta Malaquias. As palavras iniciais do Senhor foram: “Eu sempre amei vocês…” (v.2). Israel reagiu ceticamente, perguntando: “De que maneira nos amou?”, como se dissessem: “Verdade?”. Mas Deus, através de Malaquias, lembrou-lhes de como tinha demonstrado aquele amor: Ele os tinha escolhido, não aos Edomitas.

Todos nós passamos por fases difíceis e tendemos a questionar o amor de Deus por nós durante esses momentos. Lembremo-nos das muitas formas que Ele já nos demonstrou o Seu infalível amor. Quando paramos para considerar a Sua bondade, vemos que Ele é, realmente, um Pai amoroso.

OREMOS: Senhor, tens demonstrado o Teu carinhoso cuidado e presença ao longo da minha vida. Ajuda-me a sempre me lembrar do Teu amor.

(Por Kirsten Holmberg)