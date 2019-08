VEREADORES REQUEREM POSIÇÃO DA PREFEITURA SOBRE OBRAS E EMENDAS IMPOSITIVAS

Na última sessão da Câmara foram aprovados sete requerimentos

Os vereadores Rogério Quadros (PTB), Adenildo Kako (Podemos) e Rosane Bonho (PP) apresentaram sete requerimentos durante a primeira sessão ordinária do mês de agosto, que aconteceu nesta terça-feira (06). Dentre os assuntos, a cobrança quanto aos recursos destinados por meio de emendas impositivas, diversas obras como recapeamento asfáltico, melhorias em centro de convivência, áreas de esporte e lazer, além de abertura e prolongamento de avenida.

Aditivo recape asfáltico

O vereador Adenildo Kako (Podemos) solicitou informações acerca do aditivo ao contrato para o recapeamento asfáltico no Bairro Itaipu C, indicando o valor e o prazo para a execução. O parlamentar requer ainda que informem se o município perderá o dinheiro do convênio firmado com a Itaipu Binacional caso as obras não sejam cumpridas. Em caso positivo, o parlamentar deseja saber quem arcará com o custo da perda do montante, se a prefeitura ou a empresa.

Centro de Convivência do Idoso Afra Roth

O vereador Rogério Quadros (PTB) requereu informações relativas à cozinha do Centro de Convivência do Idoso Afra Roth – CCI, especificando se houve reforma na cozinha, se estiver desativada, há quanto tempo e em caso de a reforma não ter acontecido, ele solicita uma previsão, com prazo de início e término. Segundo ele, o pedido para a reforma foi feito em 2017, mas até agora nada foi feito.

Rogério solicitou ainda, informações quanto aos aparelhos de ar condicionado do local, com especificação na quantidade de aparelhos instalados, se estão em pleno funcionamento, a data de instalação e caso estejam desativados, qual a previsão para o total funcionamento. Ao trazer o assunto para a palavra livre, o vereador falou mais sobre o assunto.

“Nós sabemos que aqui na nossa cidade o uso de ar condicionado não é um luxo e sim uma necessidade. No ano de 2017, nós vereadores e alguns que já não estão mais na Casa, destinamos verbas via Emendas para essa causa, mas, já estamos em agosto de 2019 e tivemos a informação que a instalação foi parcial. Então o questionamento é em relação ao tempo, logo começa a esquentar e os idosos que participam das atividades no CCI vão sofrer com o calor”, argumentou Rogério Quadros.

Avenida Araucária

A vereadora Rosane Bonho (PP) solicitou do Prefeito Municipal informações acerca da possibilidade de levantar os custos necessários para a abertura e prolongamento da Avenida Araucária, de modo a interligar a Avenida Dr. Luís Passos a Avenida Irio Manganelli, na região do Pilar Parque Campestre. O pedido da vereadora busca dar uma resposta aos moradores da região e usuários das vias referidas.

Emendas impositivas

O vereador Celino Fertrin (PDT) colaborou com a discussão, ressaltando que “a situação se soma ao descaso do Governo Municipal, referente as emendas impositivas apresentadas e destinadas pela Casa de Leis”. Ele ainda destacou a falta de fiscalização e acompanhamento nas obras realizadas no município. Em sua fala, Celino afirmou: “Os idosos merecem nosso respeito, logo estamos chegando lá”.

O vereador Rogério Quadros (PTB) requereu do Prefeito Municipal informações sobre a previsão das obras de reforma, ampliação e iluminação do campo de futebol do Jardim Dona Fátima, referentes aos recursos destinados por meio de emendas impositivas, informando quando será seu início, o prazo para seu término e qual o fiscal responsável pelo contrato. A mesma cobrança é feita em relação ao início das obras no campo de futebol do Jardim São Paulo e na quadra do Jardim São Luiz.

(Com Câmara Foz)