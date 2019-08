VEREADORES PEDEM URGÊNCIA NA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE

Lei de autoria do vereador Celino Fertrin assinada por outros quatro vereadores vai combater arrombamentos e vandalismo

Postos de saúde, escolas, creches e outros locais públicos do município precisam de segurança para o atendimento adequado à população. Diante dos constantes casos de arrombamento, furtos e vandalismo, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu está cobrando urgência da prefeitura na implantação de uma lei do Legislativo para que os estabelecimentos públicos sejam monitorados por câmeras de segurança.

A lei é de autoria do vereador Celino Fertrin (PDT) e subscrita por outros quatro vereadores: Anderson Andrade (PSC), Elizeu Liberato (PR), Marcio Rosa (PSD) e Rosane Bonho (PP). A norma prevê que a instalação das câmeras, com recurso de áudio e vídeo, deve ser proporcional ao número de alunos, usuários e funcionários.

O vereador Celino Fertrin, falou a respeito da proposta quando da elaboração do projeto que se tornou lei em abril deste ano. “Idealizamos a lei para inibir ação de ladrões e vândalos, principalmente em prédios públicos que abriguem serviços de saúde e unidades educacionais, como escolas. A proposta é aumentar a sensação de segurança para a população. O que o município tem feito para prevenir essas ações?”, questiona.

Prioridades

A lei que chegou a ser vetada, porém mantida e promulgada pela Câmara, estabelece que áreas com maiores índices de violência devem ter prioridade na instalação dos equipamentos. Recentemente houve um caso de furto de equipamentos no prédio da Prefeitura e a unidade de saúde do Jardim Jupira também foi alvo de vândalos. Segundo o vereador Celino, que visitou a unidade de saúde comentou que o local não havia sido alvo desse tipo de ação ainda.

Ele defendeu a “instalação das câmeras para melhorar os registros da Secretaria Municipal de Segurança Pública, bem como inibir a ação dos ladrões e vândalos, além de facilitar a elucidação dos crimes, quando ocorrem”.

Para o vereador Anderson Andrade, “a questão das câmeras de monitoramento vem contribuir na questão de segurança. Essa lei vem ao encontro dessas necessidades de prevenção da segurança dos prédios públicos”, declarou.

