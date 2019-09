VEJA QUEM SÃO OS POSSÍVEIS CANDIDATOS A PREFEITO DE FOZ DO IGUAÇU EM 2020

Eleição acontece em outubro de 2020, mas parece estar na marcha lenta na fronteira

As movimentações para a próxima eleição à prefeitura de Foz do Iguaçu, em outubro de 2020, parecem estar na marcha lenta. Há vários nomes ventilados e muitas especulações. Também está indefinido qual candidato teria o apoio do governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

O que está certo é que as regras mudam para a próxima eleição. Como estarão proibidas as coligações nas eleições proporcionais, e os partidos precisam viabilizar a eleição de vereadores, a estratégia é lançar candidatos a prefeito “puxadores” de voto – o que pode dificultar as negociações políticas. Veja quem são os prováveis candidatos à prefeitura:

Chico Brasileiro (PSD)

Francisco Lacerda Brasileiro, conhecido por Chico Brasileiro (PSD), é o atual prefeito de Foz do Iguaçu e já foi deputado estadual. Existe grande chance de ele tentar a reeleição e formar uma candidatura forte, para tanto terá que manter sua base de apoio. Ele diz, porém, que só discutirá o assunto em 2020.

Dúvidas no PSDB: Camilo Rorato ou Phelipe Mansur ou Paulo Pulcinelli

Ainda há dúvidas sobre quem deve sair pelo PSDB. Há três nomes no radar, que primeiramente precisariam disputar a preferência dos correligionários tucanos:

Camilo Rorato (PSDB): é empresário do setor hoteleiro em Foz. Foi candidato a vice-prefeito de Foz, ao lado de Paulo Mac Donald.

Phelipe Mansur (PSDB): concorreu à prefeitura em 2016 e hoje atua na equipe do governador Ratinho Junior. Mansur é superintendente de governança.

O empresário Paulo Pulcinelli (PSDB), apesar de nunca ter disputado uma eleição, conta com o apoio de grande parcela do empresariado e, em tese, do governador Ratinho Junior. Mas, segundo o empresário, a possibilidade de ele ser candidato é praticamente nula.

Dúvidas no PDT: Nelton Friedrich ou Celino Fertrin

Também há dúvidas no PDT, entre Nelton Friedrich e Celino Fertrin. Ambos têm chance de disputar o cargo de prefeito, mas precisam passar pelas convenções do partido.

Nelton Friedrich (PDT):Já foi deputado federal e diretor da Itaipu Binacional. Celino Fertrin (PDT) é vereador.

Dilton Vitorassi (PT)

Dilton Vitorassi (PT) é representante do Sindicato dos Rodoviários. Já foi vereador várias vezes e vice-prefeito. Apesar de já ter passado por várias siglas, caso o Partido dos Trabalhadores (PT) decida por candidatura própria, ele é o nome mais cotado.

Joel de Lima (Cidadania)

O advogado Joel de Lima (Cidadania23) foi candidato ao Legislativo na eleição passada, mas ficou de fora porque coligação não atingiu o coeficiente eleitoral. A determinação do Cidadania23 é ter candidatura própria em Foz. Neste caso, o nome a ser lançado seria o dele.

Raniere Marchioro (PSL)

O dentista Raniere Marchioro (PSL) é o nome mais cotado do Partido Social Liberal (PSL), partido do presidente Jair Bolsonaro. Embora nunca tenha concorrido ao cargo, existe a chance de a sigla lançar candidatura própria para aproveitar os votos do eleitorado de Bolsonaro.

PSol

O Partido Socialismo e Liberdade (PSol) quer ter candidato, mas ainda está sem alternativas.

(Com Portal da Cidade)