UNE REALIZA PROTESTOS CONTRA CORTES NA EDUCAÇÃO EM TODO O PAÍS

Será a 3ª mobilização pela educação no ano; Atos fazem parte do ‘Tsunami da Educação’

A UNE (União Nacional dos Estudantes) realiza nesta 3ª feira (13.ago.2019) atos em 79 cidades de todas as 27 unidades da Federação contra cortes na Educação. Será o 3º protesto nacional da entidade neste ano.

Entre as demandas das manifestações, está a revogação do contingenciamento no orçamento das despesas discricionárias das universidades. A série de mobilizações foi apelidada de “Tsunami da Educação”.

“Acreditamos que os atos do dia 13 de agosto repetirão as grandes mobilizações de maio, demonstrando a indignação latente do povo brasileiro com as medidas desastrosas desse governo, sobretudo quando tiram investimentos da educação”, disse o presidente da UNE, Iago Montalvão.

Eis os atos já anunciados em capitais brasileiras:

REGIÃO NORTE

Manaus (AM) – Praça da Saudade, às 15h;

Rio Branco (AC) – Praça da Revolução, às 16h;

Boa Vista (RR) – Praça do Centro Cívico, às 16h;

Porto Velho (RO) – Praça Três Caixas D’Água, às 16h;

Macapá (AP) – Praça da Bandeira, às 13h;

Belém (PA) – Praça da República, às 8h;

Palmas (TO) – Parque dos Povos Indígenas, às 17h.

REGIÃO NORDESTE

Fortaleza (CE) – Praça da Gentilândia, às 8h;

Salvador (BA) – Praça do Campo Grande, às 9h;

Recife (PE) – Rua Aurora, 14h;

São Luís (MA) – Praça Deodoro, às 15h;

Natal (RN) – IFRN Central, às 14h30;

João Pessoa (PB) – Lyceu Paraibano, às 14h;

Maceió (AL) – CEPA, às 8h;

Aracaju (SE) – Praça General Valadão, às 15h;

Teresina (PI) – Em frente ao INSS, às 8h;

REGIÃO CENTRO-OESTE

Brasília (DF) – Museu da República, às 9h;

Goiânia (GO) – Praça Universitária, às 15h;

Cuiabá (MT) – Praça Alencastro, às 14h;

Campo Grande (MS) – Praça Ary Coelho, às 9h.

REGIÃO SUDESTE

Belo Horizonte (MG) – Praça da Assembleia Legislativa, às 16h;

São Paulo (SP) – Masp, às 16h;

Rio de Janeiro (RJ) – Candelária, às 15h;

Vitória (ES) – Teatro Universitário da UFES, às 16h.

REGIÃO SUL

Porto Alegre (RS) – Esquina Democrática, às 18h;

Florianópolis (SC) – Largo da Catedral, às 16h;

Curitiba (PR) – Praça Santos Andrade, às 18h.

Abaixo, todas as cidades com atos marcados:

