UMA VIDA QUE VALEU CADA DIA

Por Caio Gottlieb

Cascavel perdeu para a Covid um dos grandes expoentes de sua medicina.

Foi vencido pela doença o renomado neurocirurgião Orival Alves, um dos pioneiros da especialidade no Oeste do Paraná.

Sócio do hospital Policlínica e da Neuroclínica Cascavel, professor e ex-coordenador do curso de Medicina da Unioeste, idealizador e ex-coordenador do programa de residência em neurocirurgia do Hospital Universitário, sócio-fundador da Unitom, clínica de diagnósticos por imagem que se tornou uma das primeiras no interior do Estado a utilizar aparelhos de tomografia e ressonância magnética, ele soube honrar a vocação e marcar sua brilhante trajetória de médico com inestimáveis serviços prestados à saúde.

Se eu fosse indicar seu maior legado, não hesitaria em apontar a bem-sucedida luta (à qual também dei minha contribuição) que Orival ajudou a liderar para implantação das faculdades de Medicina e Odontologia da Unioeste, enfrentando e derrotando o forte lobby contrário de entidades corporativistas.

Ficam no meu coração as boas lembranças do convívio fraterno com um amigo e irmão dos mais queridos.

Que o Grande Arquiteto do Universo o acolha com todas as bençãos que merece.

