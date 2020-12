Turismo: “TERRA DAS CATARATAS” PLANEJA CONSOLIDAÇÃO DE DESTINO TURÍSTICO PARA PRÓXIMOS ANOS

Diretor de Promoção, Marketing e Eventos de Foz do Iguaçu, a consolidação do destino envolve comunicação com mercado.

“O evento da resistência.” É assim eu Washington Sena, diretor de Promoção, Marketing e Eventos do Turismo de Foz do Iguaçu, vê a realização do Festival das Cataratas, que chegou à sua 15ª edição. Segundo ele, esses 15 anos ininterruptos de evento demonstram a força da feira, que surpreendeu em sua performance neste ano.

“Tínhamos uma expectativa modesta, mas os números acabam superando o que estávamos esperando para os dois dias em razão do público que estava ansioso pelo contato presencial. No online nós não temos a mesma experiência e a mesma troca de contatos. É um evento que esteve ameaçado pela pandemia e, por meio dele, conseguimos justamente mostrar aos nossos visitantes que estamos preparados para recebe-los”, comenta Sena.

O diretor aproveitou o momento para falar sobre o novo decreto estadual que entrou em vigor após o primeiro dia da feira, que proíbe confraternizações e eventos com mais de dez pessoas. “Estamos firmando nosso posicionamento para que possamos nos excetuar das normas aplicadas. Temos normas distintas que não comprometem a experiência e preservam empreendimento”, detalha.

Antes, o município tinha um decreto que proibia bailes, que não compromete tanto o município, conforme declara Sena, que ainda falou sobre a proibição de bares e toque de recolher às 23h. “Como o festival já estava autorizado, foi mantido. A gente entende as normas do governo do estado, mas também sabemos que existem normas mais flexíveis e seguras que podemos manter”, declara.

Foz do Iguaçu: consolidação como destino

Foz do Iguaçu, por muito tempo, foi considerado um destino que se beneficiava do turismo de compras no Paraguai e que sua atração de turistas era uma consequência. No entanto, segundo o diretor de Markerting, desde 2007 o município conta com gestão integrada que reúne órgãos públicos e ações conjuntas, que resultam em uma soma de esforços para valorizar o setor local.

“Desde meados da década, tivemos uma diversificação nos atrativos turísticos e hotéis fazendo grandes investimentos na virada na chave do Turismo, par que a indústria efetivamente cresça. Criamos conceito de marca e começamos a participar das feiras. A gestão integrada transformou o turismo de Foz do Iguaçu”, avalia.

Para 2021, apesar do recente desligamento de Gilmar Piolla da secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu, há um planejamento consolidado para o destino. “Vamos continuar investindo para que Foz se torne uma marca e, para isso, apostamos em ações promocionais e na aproximação com o trade, como as companhias aéreas. Queremos crer que em 2022/23 teremos um salto muito grande e que o município sejam um grande destino do Brasil. Temos forte pretensões para que Foz do Iguaçu esteja no top of mind do turismo brasileiro”, finaliza Sena.

(Da Redação com Brasilturis)