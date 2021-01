Turismo: PARA FORTALECER RETOMADA, FOZ DO IGUAÇU PROMOVE AÇÕES PARA PEQUENAS EMPRESAS DO SETOR

Paulo Angeli, (foto ao lado) empreendedor e idealizador do Festival de Turismo das Cataratas, foi nomeado secretário de Turismo de Foz do Iguaçu. Ele quer levar a visão da iniciativa privada para contribuir para o setor nesta retomada.

“Quando o prefeito me convidou ele sabia que era alguém da iniciativa privada, que será a grande fortaleza da retomada”, conta Angeli.

Entre as estratégias, está ajudar as pequenas empresas do setor. Primeiro com crédito a juros zero e também com um programa para que o morador da cidade conheça os atrativos com guias e veículos turísticos por conta da Prefeitura.

– Quais são os seus principais planos e projetos para o Turismo de Foz do Iguaçu?

Paulo Angeli – Foi um período crítico para o Turismo, mas vamos conseguir dar a volta por cima. Vamos trabalhar para dar a volta por cima. Hoje a situação é tranquila, porque Foz do Iguaçu é uma cidade segura. O passo seguinte é preparar o ambiente para a vinda de novos empreendimentos. Para isso, vamos trabalhar a legislação e bastante em capacitação. Assumimos agora, mas já estamos avaliando uma campanha “cidade segura”. Vamos começar a avaliar como isso será feito.

– No ano passado, a cidade foi uma das primeiras a reabrir. Depois foi obrigada a voltar atrás. Como estão hoje os atrativos da cidade?

Paulo Angeli – Hoje temos tudo funcionando na cidade com todos os protocolos necessários. Tivemos tanto sucesso que os nossos protocolos estão sendo copiados pelo Brasil inteiro. Nos tornamos referência. As pessoas hoje estão mais seguras em um hotel de Foz do que em qualquer outro lugar. Estamos com os números da pandemia estabilizados. Para mensurar a doença não fazemos tanto pelo número de casos, mas do sistema de saúde. Hoje atendemos na faixa de 70, 80% de disponibilidade de leitos. No entanto, não podemos relaxar e ter o receio de dar um passo para trás de for necessário, sabemos da nossa responsabilidade, mesmo tendo a consciência que o impacto no Turismo é diferente e maior do que no comércio como um todo. Hoje a nossa hotelaria trabalha com uma ocupação entre 30 e 40%.

– A pandemia trouxe uma série de problemas para as empresas do setor. Vocês têm algum plano de ajuda a estas empresas?

Paulo Angeli – A prefeitura está cuidando do pequeno. Tivemos o “Foz Juros Zero”, com recursos de R$ 13 milhões. Pedimos mais R$ 15 milhões para ajudar essas empresas. Além disso, começamos uma nova campanha, a “Conhecendo Foz”. Nela, a população é convidada para visitar e conhecer os atrativos da cidade. Isso com o acompanhamento de guias e em veículos turísticos. E é a prefeitura que paga a conta. Estamos fazendo estas ações com os pequenos. É a primeira vez na história que se convida os moradores com acompanhamento técnico de guias. A ideia é que a população conheça sua cidade e entenda a importância do turistas para a nossa economia.

– A concorrência dos destinos nacionais aumentou, uma vez que as fronteiras estão fechadas. Há um plano de promoção para atrair os brasileiros?

Paulo Angeli – Vamos fazer uma grande campanha, com tração para cidades a até 20 quilômetros. Isso acontecerá nos próximos dias. Para ajudar na vinda de estrangeiros, fizemos um pedido para que ministro Gilson Machado libere do pedido do exame de Covid aquelas pessoas que apresentarem o comprovante de vacinação. O decreto diz que tem que ter exame em até 72 horas, mas acreditamos que a vacinação já é suficiente.

– Como está a malha aérea de Foz do Iguaçu hoje em relação ao pré-pandemia? Há expectativa de ampliar isso em um curto prazo?

Paulo Angeli – Estamos com 30% da malha aérea que tínhamos. Estamos conversando com as companhias aéreas, pois números mostram que estamos crescendo. A expectativa é termos mais voos. Acredito que Foz do Iguaçu sempre esteve e estará no radar das grandes companhias. A malha deve aumentar sim, pois as pesquisas são claras, os brasileiros estão sedentos para viajar.

– Eventos e Turismo de Incentivo são uma parte importante do movimento de Foz do Iguaçu. Há um plano para a volta destes segmentos?

Paulo Angeli – Criamos um selo em conjunto com o Sebrae de qualidade sanitária para os eventos. Eles já podem acontecer com capacidade limitada e controle de densidade. Nosso decreto permite isso para os empreendimentos que tiverem o selo. Inclusive o nosso prefeito, Chico Brasileiro, recebeu um prêmio de gestor pela responsabilidade sanitária.