Turismo: NOVO DIRETOR DE MARKETING DA PARANÁ TURISMO FOI “APRESENTADO” NESTA TERÇA (26)

Irapuan Santos tem experiência no setor do turismo desde 1989, além de também ter experiência no setor público

A Paraná Turismo, autarquia estadual vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, apresentou em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira o novo Diretor de Marketing, Inovação e Tecnologia, Irapuan Cortes Santos.

Irapuan tem experiência no setor do turismo desde 1989, além de também ter experiência no setor público. No ano de 1993 começou a atuar com agenciamento, na Yup Turismo, onde faz a gestão dos negócios da empresa, além da venda de passagens e pacotes, bem como presta consultoria em viagens e documentação.

Entre 2009 e 2012, foi diretor de turismo da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo de São José dos Pinhais, onde auxiliou na ampliação do atendimento do Caminho do Vinho, na criação do Parque de São José, além de projetos de turismo na Colônia Murici e na Campina do Taquaral.

Por último, entre 2019 e 2020, atuou como Secretário do Trabalho do município, quando auxiliou na criação e ampliação dos projetos SINE nas Escolas e SINE nos Bairros, além de dar mais visibilidade para as feiras de economia solidária, entre outros. Tem como formação acadêmica curso de Tecnólogo em Turismo, pelo SENAC, e Tecnólogo em Ciências Políticas, pela Uniandrade.

(Da Redação com AEN)