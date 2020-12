Turismo: FOZ DO IGUAÇU ESTÁ ENTRE OS 10 DESTINOS MAIS BARATOS PARA O VERÃO DE 2021 NO BRASIL

Os preços dos hotéis e das passagens aéreas estão com quase 50% de desconto no período.

O levantamento Travel Hacker, realizado pela ferramenta Kayak, um dos principais buscadores de viagem do mundo, listou as cidades que estão com os maiores descontos durante a temporada de verão no País

Há descontos para quem quer evitar praia ou grandes aglomerações e também para os amantes do litoral brasileiro

O último mês do ano finalmente chegou e com boas novas para os viajantes de plantão: há dez destinos no Brasil com hotéis e passagens aéreas até 42% mais baratos em relação ao mesmo período do ano passado.

O levantamento Travel Hacker, realizado pela ferramenta Kayak, um dos principais buscadores de viagem do mundo, listou as cidades que estão com os maiores descontos durante a temporada de verão no País. Além da média de preços de voos, hospedagem e aluguel de carros, os dados mostram algumas dicas de turismo de cada região.

Para quem quer evitar praia ou grandes aglomerações, a lista estampa boas opções para aproveitar as férias de final de ano. Curitiba, capital do Paraná, é o destino que oferece a maior economia, com preços até 41,7% mais baratos: a passagem de ida e volta sai por R$ 910 entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, e com diárias em hotéis por R$ 157.

Na sequência aparece Vitória, capital do Espírito Santo, e Foz do Iguaçu, no Paraná, com descontos de 43,2% 28,5%, respectivamente.

Vale lembrar que Foz abriga a famosa Cataratas do Iguaçu, monumento de queda d’água que fica na divisa entre Brasil e Argentina, e foi reconhecida como uma das sete Novas Maravilhas da Natureza do mundo pela fundação New 7 Wonders.

E os amantes do litoral podem ficar tranquilos. Há boas promoções para todos os gostos! Os preços para Aracaju, em Sergipe, estão descontados em 26,3%. São Luís, no Maranhão, está com preços até 26% mais baratos e Ilhéus, na Bahia, com até 6%.

Para chegar ao resultado, o Kayak considerou as buscas realizadas na plataforma para viagens entre 15 de dezembro deste ano e 15 de janeiro de 2021.

Confira o ranking completo das cidades mais baratas da temporada:

Voos mais baratos

O Kayak lançou recentemente uma nova ferramenta para ajudar os turistas com as próximas viagens.

Por meio do Detetive de Preços, os viajantes selecionam o destino de interesse, a data de ida e volta da viagem e informam o valor já encontrado para aquele determinado trajeto. O que a plataforma faz é checar se esse realmente é o melhor preço disponível no mercado para as passagens aéreas – sejam nacionais ou internacionais.

“A plataforma foi feita exclusivamente para ajudar o consumidor a encontrar a melhor oferta do mercado. O nosso objetivo é verificar se o preço obtido é de fato o mais barato ou se existem outras opções mais interessantes disponíveis”, diz Gustavo Vedovato, country manager do Kayak no Brasil, ao E-Investidor.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com Agência Estado – Foto: Valéria Bretas)