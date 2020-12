Turismo: ARGENTINA LIDERA EMISSÃO DE TURISTAS PARA O BRASIL NA DECOLAR. FOZ DO IGUAÇU É A TERCEIRO DESTINO MAIS PROCURADO

A Decolar fez um estudo sobre os viajantes estrangeiros que pretendem visitar o Brasil nas férias do início de 2021. De acordo com os dados de suas plataformas de venda, a Argentina lidera o ranking entre os países com mais emissões de turistas pelo segundo ano consecutivo. E o destino preferido dos estrangeiros é o Rio de Janeiro, com Búzios na segunda posição, seguida pela “Terra das Cataratas’ em terceiro.

Rio de Janeiro permanece na liderança desde a temporada de férias deste ano

De acordo com o levantamento, a Argentina é o maior emissor de turistas para o Brasil e lidera o ranking desde a temporada de férias deste ano. Em seguida aparecem Chile, que se mantém na 2ª posição, Estados Unidos (3ª), Peru (4ª), Colômbia (5ª), Uruguai (6ª), México (7ª), Equador (8ª), Costa Rica (9ª) e Panamá (10ª).

A Decolar analisou também os destinos brasileiros mais procurados pelos viajantes estrangeiros. A cidade do Rio de Janeiro permanece na liderança desde a temporada de férias deste ano, assim como Búzios, que ocupa a 2ª posição. Em relação aos outros oito destinos mais buscados estão Foz do Iguaçu (3ª), Florianópolis (4ª), Salvador (5ª), Porto de Galinhas (6ª), Natal (7ª), Porto Seguro (8ª), Maceió (9ª) e Balneário Camboriú (10ª).