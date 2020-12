Turismo: 8 SUGESTÕES DE VISITA EM FOZ DO IGUAÇU, A “TERRA DAS CATARATAS”

Foz está localizada no extremo Oeste paranaense, onde faz tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, e possui um dos maiores parques hoteleiros do país. São ofertados aproximadamente 28 mil leitos.



Foz do Iguaçu está se desenvolvendo enquanto destino turístico de primeira qualidade. Em ambiente de retomada econômica, a economia iguaçuense vai envidar esforços para servir o cliente da melhor forma possível.

Para muitos paranaenses e brasileiros, a Foz do Iguaçu turística se resume a duas coisas: as cataratas e os cassinos do outro lado da tríplice fronteira. Mas quem quiser jogar bingo grátis ou caça-níquel pode fazê-lo na internet. A verdade é que há muito mais para fazer na “Terra das Cataratas”.

Não deve ignorar as Cataratas, mas veja o que mais pode fazer e visitar por lá.

Parque Nacional do Iguaçú/Iguazú

Além das próprias cataratas, o parque oferece trilhas para caminhada e permite fazer rafting, escalada em rocha ou observação de aves. A mata de araucária, típica da região, é uma atração à parte. E é interessante visitar o Parque Iguazú, do lado argentino, com suas passarelas sobre as árvores e suas três trilhas devidamente identificadas.

Marco das Três Fronteiras

Somente em Foz do Iguaçu você obtém uma visão ímpar de um belíssimo pôr-do-sol entre três países diferentes: Brasil, Argentina e Paraguai.

O marco das três fronteiras é um obelisco feito de pedra, pintado com as cores do Brasil em um cenário impressionante, onde se juntam as águas do Rio Iguaçu com as do Rio Paraná. Essa cena emociona o turista, que pode ver Brasil, Argentina e Paraguai tão próximos um do outro.

Macuco Safári

O Macuco Safári é um passeio de barco na zona das cataratas; uma forma diferente de sentir a força e a majestade do rio Iguaçú.

Usina Hidrelétrica de Itaipu

Uma outra forma de sentir a força das águas neste canto da América do Sul é observando a construção humana aqui colocada, que parece querer rivalizar com a construção da natureza. A Usina Hidrelétrica de Itaipu é a segunda maior do mundo em termos de capacidade de produção de energia, atrás apenas da hidrelétrica de Três Gargantas, na China. A visita turística pode incluir os reservatórios, um passeio de barco pelo lago de Itaipu e a compreensão do que verdadeiramente significa essa super obra de engenharia que leva eletricidade ao Rio e a São Paulo.

Às compras no exterior

A tríplice fronteira é um bom motivo para dar um salto às cidades próximas de nossos vizinhos argentinos e paraguaios. Cidade do Leste (Ciudad del Este) é tradicionalmente um local de compras, desde que o câmbio esteja favorável. Mas Puerto Iguazú também vale a pena, em especial por seu “duty free”, para o qual alguns hotéis asseguram transporte grátis.

City Tour

Para quem tem pouco tempo para visitar a cidade, o City Tour em um ônibus é uma excelente opção. Passe por todos os locais importantes de Foz do Iguaçu e tenha seu celular ou câmera fotográfica prontos para tirar muitas fotos.

Saltar de paraquedas

A Fly Foz Paraquedismo é uma empresa que permite fazer um passeio aéreo e depois saltar de paraquedas sobre toda essa região que não é menos incrível vista do ar: as cataratas, o lago de Itaipu, os parques nacionais e a tríplice fronteira com as três cidades. Uma experiência seguramente inesquecível.

Super Carros

Os fãs do automobilismo terão de passar por esse espaço temático que conta com uma exposição de carros esportivos, simuladores avançados e, claro, carros únicos disponíveis para serem dirigidos.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com Paranashop)