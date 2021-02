“Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito” (Romanos 8:28)

Interessante o modo como Deus age… Por vezes não compreendemos como Ele usa circunstâncias difíceis da nossa vida para promover o nosso bem. Parece ser contraditório mas, quando estamos mais vulneráveis, mais semelhantes a Cristo e mais dependentes de Deus nos tornamos. A Bíblia nos diz que na fraqueza somos fortes, na tristeza temos a alegria e estando perdidos temos O caminho certo: Jesus!

Foi o apóstolo Paulo que disse que somos fortes em Jesus Cristo quando estamos “fracos”. Paulo disse isso para que entendemos que é quando, por nossas próprias forças, não podemos resolver uma determinada situação (desde a mais simples até a mais complexa) é que mais sentimos o agir de Deus em nossas vidas, pois nossa natureza humana, via de regra, nos leva a esquecer nossa total dependência de Deus e a achar que podemos resolver tudo, o que não é verdade.

É quando nos deparamos com o que para nós é impossível que Deus age e é neste momento, de nossa impotência e “fraqueza” que nos damos conta de que Deus é o único capaz de nos socorrer e corremos para Ele como um “filho pródigo” em busca do pai de quem se afastou… E o nosso Pai está sempre nos esperando de braços abertos pronto para nos receber e agir em nosso favor!

Aquele que ama a Deus pode ter essa confiança: os sofrimentos que enfrenta não se comparam com o maior bem que o Senhor tem preparado para os que foram chamados segundo o Seu propósito. É um bem que ultrapassa as coisas boas desta vida. Não nos isenta das aflições neste mundo. Mas é a graça de poder viver conforme Cristo até que Ele nos busque para estar com Deus eternamente.

Confie! Deus é aquele que tem a soberania sobre tudo, porque Ele é o Senhor de tudo; o que era e o que é, e o que há de vir. Soberania é domínio de tudo e de todos, Sua vontade esta acima de todas as coisas. Deus é soberano e reina absoluto desde antes da fundação do mundo, e Ele te ama!

Saiba como todas as coisas podem cooperar para o seu bem: