Tríplice Fronteira: OBRAS DA PERIMETRAL LESTE ABREM VAGAS DE EMPREGOS

Investimentos de Itaipu em obras em Foz do Iguaçu e Região geram 2,5 mil empregos.

O Consórcio JL – Planaterra – Iguatemi, responsável pelas obras da Perimetral Leste de Foz do Iguaçu (PR), que receberá investimentos de R$ 140 milhões da margem brasileira da Itaipu Binacional, está com vagas abertas para encarregado de laboratório, laboratorista e auxiliar de laboratório. É preciso ter experiência com solos, concreto e CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).

Os currículos apenas para essas três vagas devem ser encaminhados para o e-mail roger.andre@construtorajl.com. Todas as demais contratações para a obra serão feitas pelo sistema nacional de vagas, no endereço https://www.trabalhabrasil.com.br/, e também serão divulgadas. No pico da construção, a expectativa do consórcio é gerar de 400 a 500 vagas diretas.

A construção da Perimetral Leste deve começar em março. O novo acesso, com 15 quilômetros, fará a ligação entre a Ponte da Integração Brasil-Paraguai, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, e a rodovia BR-277.

A obra ajudará a desviar o trânsito de cargas pesadas da área central e turística da cidade. A perimetral está prevista para ser entregue em meados de 2022.

Obras e 2,5 mil empregos

No total, a Itaipu direcionou aportes de R$ 2,4 bilhões para obras como a Perimetral Leste, a Ponte da Integração, a construção do Mercado Municipal de Foz, entre outras, além de novos contratos para modernização do setor elétrico brasileiro. Juntas, essas iniciativas somam mais de 2,5 mil empregos.

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, a abertura dessas frentes de trabalho se baseia no tripé “propósito, planejamento e perseverança”. “Emprego mata a fome e devolve dignidade”, afirma.

Imagens das aduanas que serão construídas no contrato da perimetral:

(Por Gustavo R. G. Lima, da Redação, com JIE)