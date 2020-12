Tríplice Fronteira: GOVERNO PARAGUAIO QUER CONTINUIDADE DA “ABERTURA” DA PONTE DA AMIZADE

Após reunião com presidente Mário Benítez, ministro das Relações Exteriores do Paraguai afirmou que tudo continuará igual na fronteira com o Brasil.

Depois de reunião entre ministros e o presidente do Paraguai Mario Benítez (foto lateral), o país vizinho deverá permanecer com as fronteiras abertas com o Brasil durante este fim de ano entre Cidade Del Este e Foz do Iguaçu.

A reunião ocorreu durante a formatura da Promoção do Programa de Mestrado em Planejamento e Conduções Estratégicas. Os ministros concordaram que não haverá grandes restrições nas fronteiras durante as férias de fim de ano.

O ministro das Relações Exteriores, Federico Gonzaléz afirmou que tudo continuará igual na fronteira com o Brasil, pois ele considera que a fronteira aberta gerou resultados bons até o momento. “As infecções no Alto Paraná não dispararam, a princípio não haverá mudanças desde que houvesse responsabilidade dos cidadãos”, comentou.

Durante sua fala, Gonzáles também comentou a situação da fronteira entre Paraguai e Argentina, afirmando que a abertura ainda não correu por decisão do governo argentino.

(Por Landerson Travensolli, da Redação, com Portal Enfoque)