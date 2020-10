Tríplice Fronteira: COM PROTOCOLO SANITÁRIO APROVADO E SEM PRESIDENTES, PONTE DA AMIZADE REABRIU NESTA QUINTA (15)

Em Foz do Iguaçu, a expectativa também é de que, com a reabertura da Ponte da Amizade hoje de madrugada, além das presenças dos vizinhos paraguaios no comércio local, haja aumento do número de turistas.



Comerciantes de Foz do Iguaçu, Ciudad del Este e turistas aguardam, com muita expectativa, que a reabertura da Ponte da Amizade, que liga, pelas duas cidades fronteiriças, o Brasil e o Paraguai. A ponte estava fechada há seis meses, em razão da pandemia.

A reabertura aconteceu as 05h da madrugada desta quinta-feira (15), e os comerciantes do lado paraguaio já estavam preparados para atender ao público. Enquanto isso, em Foz do Iguaçu, a expectativa também é de que, além das presenças dos vizinhos paraguaios no comércio local, haja do aumento do número de turistas, pois as compras no Paraguai são um dos fortes destaques atrativos da “Terra das Cataratas”.

O governo paraguaio aprovou no último dia 21 de setembro o protocolo sanitário para uma futura reabertura controlada da fronteira terrestre com o Brasil, com o objetivo de reativar o comércio entre os dois países após sete meses de total isolamento para tentar evitar a propagação do coronavírus.

Estava agendado um ato oficial com a presença dos presidentes do Paraguai, Mário Abdo Benitez, e do Brasil, Jair Bolsonaro, na Ponte da Amizade, porém, o ministro de Relações Internacionais do Paraguai, Federico González, confirmou no sábado (10) ao jornal paraguaio La Nación que a reabertura das fronteiras de hoje ocorreria, mas sem a presença dos presidentes.

(Da Redação com Enfoque)