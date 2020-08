Triple Frontera: INSISTIR PARA LA APERTURA DEL PUENTE DE LA AMISTAD, SUGIERE GOBERNADOR DEL ALTO PARANÁ

Gobernador González Vaesken comentó además que los números de infectados en el departamento y el país no son demasiado catastróficos como se pensó hace unos meses atrás.

El Gobernador del Alto Paraná, Roberto González Vaesken (foto lateral), indicó que a todo el mundo le afecta, especialmente en lo económico, el problema causado por la pandemia del Covid-19.

Sugiere tomar las medidas y protocolos sanitarios correspondientes y en un lapso de 10 a 15 días ir abriendo la frontera, en el caso de Ciudad del Este, el Puente de la Amistad.

González Vaesken, explicó que se encuentra bien de salud, atendiendo que hace dos semanas dio positivo al Covid-19. “Estoy reposando y manteniendo el cuidado médico correspondiente”, refirió.

Detalló que la Gobernación de Alto Paraná inició hace 15 días una campaña de concientización “Alto Paraná Se Cuida”, en la cual se insiste a la población al uso del tapabocas y en las prácticas sanitarias correspondientes.

“Hace 15 días comenzamos con la campaña de concienciación. Se entregan a las personas tapabocas en forma gratuita y también estamos trabajando en el proyecto de la apertura del puente (de la Amistad). Solicitando además que lleguen los insumos a los hospitales, pero insistiendo en que la verdadera batalla está en las calles”, refirió.

Al ser consultado sobre la tarea del Gobierno Nacional durante esta cuarentena sanitaria indicó: “Es un tema muy complejo. La Organización Mundial de la Salud dice que es un tema de salud y también económico. Estoy convencido que los contagios se dan en los momentos de ocio y eso se está demostrando. Cuando la gente visita a sus familiares, las bebidas, los abrazos. Allí se multiplican los casos. Por eso insisto que el uso de tapabocas debe ser obligatorio”, manifestó.

González Vaesken comentó además que los números de infectados en el departamento y el país no son demasiado catastróficos como se pensó hace unos meses atrás. “Hoy día hay cerca de 4000 y pico de contagios en Alto Paraná. Según algunas teorías eso se debería multiplicar por 10. Otros dicen por 5. Si multiplicamos por 5 estamos hablando de 20.000 personas contagiadas”, dijo.

“Por eso es muy importante la responsabilidad ciudadana. En los mejores países del mundo colapso el sistema sanitario. Hay que cuidarse. Es algo serio. Pero no es lo que nos pintaban. No tiene el impacto que se dijo que tendría. Debemos cuidarnos y estoy haciendo hincapié para que en un lapso de 10 a 15 días podamos ir abriendo el puente de la Amistad. Hoy día el problema económico afecta a todo el mundo”, afirmó.

Acotó seguidamente que la frontera se está muriendo económicamente. “Estoy de acuerdo con que se abra la frontera. En todo el mundo se abrieron las fronteras. El Estado no va poder soportar esto por mucho tiempo. Un 500.000 guaraníes no soluciona el problema. Es algo (por el Covid-19) con lo que tenemos que convivir. El uso de tapabocas deber ser obligatorio. Se debe respetar las medidas sanitarias. Ya no se puede paralizar el país”, remarcó el Gobernador.

Al mismo tiempo también comunicó que la Gobernación del Alto Paraná cerrará sus puertas desde este miércoles. “Desde este miércoles, jueves y viernes estamos con cerrar la Gobernación. Tenemos varios contagios de funcionarios (todos en sus casas siguiendo los protocolos) para que se fumigue a fondo. Desde el próximo lunes abrir y continuar con las ollas populares y los proyectos que tenemos”, apuntó.

(Sala de Prensa con TNPRESS)