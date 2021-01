Tribuna Livre: EDUCAÇÃO É PRIORIDADE PARA VEREADORES YASMIN E ROGÉRIO QUADROS; PARA ADNAN E CASSOL, O DESENVOLVIMENTO

YASMIN QUER PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE FOZ

Afirmando que o novo Fundeb garante os recursos para a finalidade, a vereadora Yasmin Hachem, do MDB, está pedindo a inclusão de psicólogos e assistências sociais nos quadros da educação básica. A sugestão foi feita ao Executivo por meio de indicação e também em reuniões nas secretarias de Educação e de Assistência Social. “Já existe concurso com chamamento aberto. A ideia é que em um período pós pandemia seja possível viabilizar equipe multiprofissional que atenda escolas e CMEIs”, afirmou Yasmin em nota da assessoria.

O que ocorreu foi que o novo Fundeb incluiu esses profissionais na chamada Folha de Pagamento do Fundeb. “Portanto, existem agora as condições para no cenário pós pandemia (em que as vedações de novas contratações não estejam mais em vigor) possa se implantar essas equipes multiprofissionais nas escolas e CMEIs de Foz do Iguaçu”, divulgou a vereadora.

——————–

VEREADOR ROGÉRIO QUADROS COBRA INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS DA PREFEITURA NAS ESCOLAS

Vereador Rogério Quadros (PTB) cobra do prefeito Chico Brasileiro investimentos na Educação

Com o requerimento (01/2021), o primeiro entre os 16 já apresentados neste ano, o vereador Rogério Quadros, do PTB, está cobrando do prefeito Chico Brasileiro investimentos em algumas escolas que é compromisso da administração. Os estabelecimentos citados no documento são as escolas municipais Érico Veríssimo, no Jardim São Paulo; Oswaldo Cruz, no Jardim Manaus; Antônio Gonçalves Dias, no Campos do Iguaçu; Professor Benedicto João Cordeiro, no Jardim Tarobá; e Frederico Engel, no Jardim Copacabana.

Rogério solicita que a Prefeitura envie as informações especificando quais foram os investimentos, reformas e ampliações, nos últimos dois anos nas escolas citadas. Em matéria divulgada pela Câmara, ele afirma que desde que iniciou o mandato, em 2017, uma das plataformas é a visita em escolas e CMEIs, ouvindo diretores, professores e equipe.

“Dentro da função de vereador, estamos questionando os investimentos na área de educação, que é o segundo maior orçamento do município. A educação também recebe recursos dos governos: federal e estadual. E essas escolas fazem parte das regiões do Jardim São Roque, Panorama e Campos do Iguaçu. A Frederico Engel já não comporta a demanda de alunos”, disse Rogério.

——————–

ANUNCIADA CRIAÇÃO DE BANCADA DESENVOLVIMENTISTA NA CÂMARA DE FOZ

A criação de uma bancada desenvolvimentista na Câmara de Foz do Iguaçu foi anunciada nesta semana pelos vereadores Adnan El Sayed (PSD) e Cabo Cassol (Podemos). O bloco que já oficiou o presidente Ney Patrício (PSD) é formado também por outros vereadores, mas os dois se colocam como os coordenadores. Afirmam que a ideia consiste em propor projetos em âmbito local e dialogar com entidades do município e demais entes federativos a respeito de iniciativas, obras estruturantes e demais ações que venham acontecer e impactar diretamente no desenvolvimento do município.

Cassol e Adnan dizem que vão “encabeçar a bancada”

Dentre os assuntos como desenvolvimento econômico sustentável, inovação, indústria, comércio, turismo, agricultura, serviços e atividades de pequenos empreendedores, o bloco se propõe a dialogar com outros entes e sociedade organizada citando ACIFI, CodeFoz, Itaipu e outras esferas de governo. Além dos impactos das chamadas obras estruturantes, a pauta inclui a busca de soluções para questões como a cobrança de pedágio no Paraná. “Ainda de acordo com os parlamentares, outras questões discutidas em âmbito estadual, como o pedágio, devem entrar nos debates da bancada, uma vez que esses temas têm impacto direto no município”, consta na notícia divulgada pela Câmara.