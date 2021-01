Terra das Cataratas: PROGRAMA DE CASTRAÇÕES GRATUITAS DE PETS VAI ATÉ O DIA 21

Soldado Fruet viabiliza R$ 100 MIL para 553 castrações gratuitas de animais em Foz. Trabalhos começaram na segunda-feira (11), prosseguem até o próximo dia 21 no município.

Uma indicação de R$ 100 mil do deputado estadual Soldado Fruet (PROS) ao Paraná Mais Cidades foi destinada a castração gratuita de 553 animais em Foz do Iguaçu, que acontece até o final da próxima semana.

Segundo a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST), o deputado Fruet foi o único parlamentar a destinar recursos para o Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos no município do Oeste.

O Soldado Fruet acompanhou o início dos trabalhos em Foz do Iguaçu, que começaram na última segunda-feira (11), na Escola Municipal Irio Manganelli, e prosseguem até o próximo dia 21.

Segundo a SEDEST, o programa foi viabilizado com recursos de emendas parlamentares e é executado em parceria com as prefeituras. “As castrações são uma necessidade muito grande, pois através delas é que vamos reduzir o número de animais abandonados e que sofrem maus-tratos”, destacou a presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal, Noely Cassini.

Cassini ressaltou que a questão do bem-estar animal envolve a saúde única do animal, do homem e do meio ambiente. “Precisamos focar muito em castrações e, para isso, precisamos de recursos. Em 2019, tivemos uma reunião com o deputado, que se comprometeu com a causa e o resultado está aí, só temos que agradecer”, comentou.

O Soldado Fruet (foto ao lado) salientou que o recurso está sendo muito bem aplicado na contratação de clínicas veterinárias e Unidades Móveis de Esterilização e Educação em Saúde.

“Foi um pedido que as ONGs de animais da cidade fizeram no começo do meu mandato e fico muito contente ao ver que o Governo do Estado do Paraná está fazendo este brilhante trabalho em mais de 60 municípios”, observou.

“Fomos cobrados, a emenda saiu, o projeto é uma realidade e o povo iguaçuense está vendo o resultado, por isso, muito obrigado ao Governo do Estado pela iniciativa e à administração municipal por encampar o projeto.”, complementou o deputado.



Conforme critério da Prefeitura de Foz do Iguaçu, as vagas do programa disponíveis para o município atenderão somente animais abrigados nas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e protetores independentes de animais cadastrados. A castração visa o controle populacional e a prevenção de zoonoses. Hoje, o município tem 927 cães e 904 gatos em duas OSCs e em outros 67 locais cadastrados. Parte deles já foi esterilizada em 2020.

De acordo com o responsável pela operacionalização das castrações em Foz do Iguaçu, Pablo Mendes, o programa chega em um momento relevante, já que o número de animais abandonados e abrigados nas instituições cadastradas aumentou bastante por conta da pandemia da Covid-19. “Temos uma demanda reprimida grande e o programa ajudará a solucionar parte do problema”, afirmou.

(Da Redação com Assessoria/ALEP)