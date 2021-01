Terra das Cataratas: PREFEITO REELEITO TOMA POSSE E ESPOSA DEVERÁ SER NOMEADA SECRETÁRIA DE SAÚDE

Chico Brasileiro e Francisco Sampaio foram empossados prefeito e vice-prefeito de Foz do Iguaçu. Além de Rosa Jeronymo na Saúde e Bobato na secretaria de Administração; Fernando Maraninchi na Fazenda; Cel. Jahnke na Segurança; Reginaldo Silva no Foztrans; Kelyn Trento nos Direitos Humanos; Paulo Angeli no Turismo; Licério Santos e Fernando Giacobo deverão ter espaço no “primeiro escalão” do prefeito reeleito.



O prefeito reeleito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro (PSD) e o vice-prefeito, delegado Francisco Sampaio (PSD), foram empossados ​​para o mandato de 2021-2024, na tarde desta sexta-feira, 1º de janeiro, no plenário da Câmara de Vereadores.

Em virtude da pandemia do novo Coronavírus e por conta do Decreto Estadual que restringe o número de pessoas em eventos, informada foi realizada sem a presença de público, com transmissão online pelos canais oficiais da Câmara e pelo Facebook da Prefeitura de Foz.

Durante o ato de posse, o prefeito Chico Brasileiro agradeceu a confiança dos iguaçuenses e o apoio dos familiares e amigos durante todo o processo eleitoral. Ele destacou os avanços da gestão e anunciou projetos para os próximos anos.

“Vacinar nossa população contra um Covid-19 é a nossa meta para os próximos meses. Está é a prioridade nas nossas articulações. Também entregaremos novas obras, novas escolas e CMEIS. Vamos continuar com a nossa missão, trabalhando em conjunto e unindo a cidade ”, afirmou o prefeito reeleito.

Secretariado

Apesar de não haver confirmação oficial (não saiu publicação do Diário Oficial do Município nesta ano – 2021…), é dado como certo que Chico Brasileiro nomeará a própria esposa, Rosa Jeronymo, como secretária na Saúde em substituição a Nilton Bobato que, por sua vez, ocupará a secretaria de Administração, segundo fontes “palacianas” do O IGUASSU.



Também deverão continuar no novo mandato de Chico Brasileiro, o Cel. Marcos Antônio Jahnke, que deixa a secretaria de Governo e assume a pasta da Segurança Pública e Reginaldo Silva, que da Segurança Pública municipal vai para o comando do Foztrans.

Na, até hoje, ineficaz secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, ocupada por Rosa Jeronymo no primeiro mandato do marido como prefeito, o nome é o da advogada Kelyn Trento.

O MDB iguaçuense deve emplacar seu presidente, o empresário Licério Santos, no primeiro escalão do prefeito reeleito (o empresário deverá ser colocado a frente do Fozhabita).

Também o PL de Fernando Giacobo deverá ser contemplado com espaço político no novo governo de Chico Brasileiro, provavelmente numa futura secretaria de Indústria e Comércio (a qual deverá ser desmembrada da pasta do Turismo) ou nas áreas de Meio Ambiente ou Agricultura.

No Turismo o posto de secretário Municipal é de Paulo Angeli (presidente do PSC e atual presidente do COMTUR) e o advogado Fernando Maraninchi, hoje no Foztrans, assumirá a secretaria de Fazenda.

Ainda sem Comunicação – Para comandar a atual diretoria de Comunicação Social, nas últimas 72h surgiram, com força, outros nomes além do cotado Adilson Borges, que tem maiores possibilidades para a função, caso a área continue tendo apenas o atual status de diretoria. Em caso da diretoria recuperar a condição de Secretaria, diminuem muito as possibilidades de Borges, pois existem muitos interesses numa possível secretaria de Comunicação, o que não ocorre em relação a uma mera diretoria para essa área, conforme ela é hoje no “organograma” de governo de Chico Brasileiro. E tem mais gente interessada, e com a “força” de respaldo político, que falta a Adilson Borges…



Entre as possibilidades de disputa por uma secretaria de Comunicação Social do município, que complicam a “vida” de Adilson Borges, estão os bastidores do realinhamento político de Chico Brasileiro com o governador do Paraná, Ratinho Júnior e com o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Gal. Silva e Luna, o que, respectivamente se daria por indicações de alguém do quadro de jornalismo da Rede Massa (de propriedade da família Ratinho) ou de nome apontado pela superintendente de Comunicação da Itaipu, a competente, carismática e poderosa jornalista Patrícia Yanovitch.

Delegado Dr. Francisco

O vice-prefeito eleito, delegado Francisco Sampaio também agradeceu o apoio de familiares e amigos durante a campanha eleitoral. Ele se comprometeu em trabalhar pela recuperação econômica do município.

“Saibam que estar aqui é uma grande honra, algo que nunca esquecerei na vida. Agradeço a Deus pelas conquistas, a minha família e amigos. Vamos administrar uma das principais cidades do Brasil e garanto lutar para a realização dos sonhos que desejam uma cidade mais justa, saudável e civilizada.”, disse o novo vice-prefeito de Foz do Iguaçu.

Chico Brasileiro e Francisco Sampaio foram eleitos em 15 de novembro, recebendo 54.254 votos.

(Da Redação com AMN)