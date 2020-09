Terra das Cataratas: IGUAÇUENSES ESTÃO EM 509º LUGAR ENTRE OS BRASILEIROS COM RENDA DECLARADA NO IR

Nova ferramenta traz ranking da renda média declarada de cidadãos no Imposto de Renda, por cidade. Moradores de Nova Lima (MG), são os que possuem maior renda média do Brasil.



Ferramenta elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) com base nas declarações do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), permite consultar nos 5.570 municípios do país onde há mais declarantes e qual a renda média mensal e patrimônio acumulados.

Na ferramenta de consulta, é possível ordenar o ranking de várias maneiras: por estado ou municípios com maior ou menor renda, patrimônio médio de seus habitantes e percentual da população que declara o IRPF.

Além de organizar as informações em ranking, é possível conferir todos os dados disponíveis, de cada município, clicando sobre o seu nome.

Geralmente, as cidades com mais declarantes de IRPF tendem a ser menos desiguais. Outras, com um número pequeno de pessoas que declaram imposto, revelam mais concentração de renda.

Terra das Cataratas

A população de Foz do Iguaçu aparece em 509º no ranking apresentado na nova ferramenta. Segundo os dados divulgados, apesar da “Terra das Cataratas” estar entre os 100 maiores em Produto Interno Bruto – PIB (IBGE 2009) entre os municípios brasileiros (Foz está em 98º lugar), a renda média “per capita” mensal do iguaçuense declarantes é de apenas R$7.197,20, com um patrimônio médio de R$233.975,01 (648º no ranking). Os dados também mostram que apenas 19,85% dos iguaçuenses (157º lugar entre os brasileiros) declaram imposto de renda.

Confira todos os dados disponíveis dos iguaçuenses declarantes na base de dados preparada pela FVG:

