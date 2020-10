Terra das Cataratas: FOZ É UM 5 DESTINOS DE VIAGEM QUE FIZERAM PARTE DE CENÁRIOS DE RECENTES FILMES RENOMADOS

De cidades históricas a praias paradisíacas, esses destinos de viagem estiveram nas telonas e atraem turistas em todo o mundo.

Durante o isolamento social, os apaixonados por aventuras tiveram de se contentar em viajar através dos cenários de livros, filmes, séries e novelas durante a pandemia; muitos deles com ferramentas como martelos e parafusadeiras à bateria em mãos, fixando fotos, quadros e todos os outros tipos de lembranças de viagens anteriores pela casa, para conseguir lidar com a saudade de conhecer novos lugares. Destinos de viagem, dentre eles Foz do Iguaçu, pelas narrativas cinematográficas não faltaram.

Agora, com a flexibilização da quarentena e a retomada das atividades fora de casa, é hora de transformar as inspirações em realidade e começar a planejar o destino da próxima aventura. Confira cinco destinos que fazem os turistas se sentirem no cinema!

Pantera Negra – Foz do Iguaçu

O Brasil já esteve presente nas produções de Hollywood, e não foram só Rio de Janeiro e São Paulo que compuseram cenários de sucessos internacionais. Muitos não sabem, mas as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (Paraná), estiveram nessa lista de destinos de viagem e emprestaram suas belas quedas d’água para a reunião do conselho tribal e para a proclamação de T’Challa, o Pantera Negra, como rei de Wakanda.

A cidade fictícia de Wakanda, certamente é o principal destino de filmes do ano. Filmada em parte nas Cataratas do Iguaçu, a metrópole do filme é um oásis ainda não contaminado pelos perigos do mundo exterior. As cenas nas Cataratas do Iguaçu são impressionantes, e foram feitas em uma área que contém 275 cachoeiras.

Mamma Mia! – Grécia

Este clássico sucesso de bilheteria encanta fãs até hoje, não só com o enredo envolvente e divertido, mas também por conta dos belos cenários que o longa ostenta, com a mistura harmônica de construções históricas e praias paradisíacas que só a Grécia pode oferecer.

Grande parte das cenas se passa na pequena, charmosa e arborizada ilha de Skiathos – inclusive, o marcante momento da chegada dos três pais. Lá, as praias são de difícil acesso, mas guardam paisagens que tiram o fôlego de seus visitantes, com águas cristalinas que variam entre tons de azul e verde.

O Fabuloso Destino de Amélie Poulain – Paris

A produção que acompanha a história da peculiar Amélie é famosa por seus takes poéticos e muito bonitos, assim como muitos outros filmes franceses. O crédito pela riqueza visual do filme deve ser dado aos diretores de arte e imagem que o produziram, mas os locais reais pertencentes à boêmia Paris representada na obra fazem por si só boa parte do trabalho de embelezamento.

O bairro apresentado pelo enredo é Montmartre, e nele há importantes monumentos que constroem as cenas com Amélie, como a Basílica de Sacré Coeur, e lugares marcantes, como o famoso Moulin Rouge, café onde a protagonista trabalha como garçonete.

Indiana Jones e a Última Cruzada – Petra

A cidade de Petra, na Jordânia, consegue parecer um cenário cinematográfico sem esforço algum. Suas grandes construções esculpidas na pedra fazem os turistas se perguntarem se o lugar seria mesmo real – e a resposta é “sim”! Apesar de fazer parte de ficções como Indiana Jones, a cidade é verdadeira, milenar e detentora de lindos tesouros históricos que valem a pena serem vistos de perto.

Franquia O Senhor dos Anéis – Nova Zelândia

Um dos países mais famosos da Oceania, a Nova Zelândia tem paisagens naturais para todos os gostos, de belas praias até picos onde se pode encontrar neve – tudo isso ao mesmo tempo. Mas, como se não fosse o bastante, os produtores de O Senhor dos Anéis deixaram sua contribuição para o destino ser ainda mais encantador – depois do fim das gravações, o Condado dos Hobbits foi mantido para visitação turística, na cidade de Matamata, a 160 quilômetros de Auckland.

(Da Redação com Embarque na Viagem)