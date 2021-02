Terra das Cataratas: APROVADAS AS CONTAS DE CAMPANHA DE NEY PATRÍCIO, PRESIDENTE DA CÂMARA

“Foi atestada a regularidade formal da documentação apresentada, as receitas foram devidamente registradas”, diz a decisão da Justiça Eleitoral na aprovação de contas do presidente do Legislativo iguaçuense.



Ney Patrício, presidente da Câmara de Foz do Iguaçu (foto ao lado), eleito vereador pelo PSD, teve as contas eleitorais aprovadas pela Justiça Eleitoral. O juiz da 147ª Zona Eleitoral, Gabriel Leonardo Souza de Quadros, concluiu pela regularidade e aprovação das contas em processo que transcorreu sem impugnação.

O juiz citou que houve parecer técnico concluindo pela aprovação das contas, bem como manifestação do Ministério Público Eleitoral (MPE). As contas foram apresentadas dentro do prazo legal previsto pela justiça eleitoral.

Na sentença, Gabriel Leonardo Souza de Quadros escreveu: “Foi atestada a regularidade formal da documentação apresentada, as receitas foram devidamente registradas, com emissão de recibos eleitorais, bem como as despesas foram regularmente efetuadas. A movimentação financeira foi regular”.

IMAGEM DOS DADOS PROCESSUAIS DA APROVAÇÃO DE CONTAS DE NEY PATRÍCIO:

“Dessa forma, com fulcro no art. 74, I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento do mérito, decido pela aprovação das contas apresentadas por Ney Patrício da Costa, relativo às eleições municipais de 2020”. O juiz Gabriel Leonardo Souza de Quadros determinou a publicação da decisão e que a Secretaria da Zona Eleitoral procedesse às devidas anotações no sistema e mandar para arquivo.

Atuação Parlamentar

Refis – No exercício do mandato de vereador, um dos atos de destaque de Ney Patrício foi requerer ao Poder Executivo que implante o REFIS 2021. Considerando a crise econômica provocada pela pandemia, ele entrou com indicação solicitando ao prefeito Chico Brasileiro a implantação do sistema de parcelamento e descontos nas dívidas municipais.

A medida trará facilidades dando condições para a população em geral e as empresas regularizarem as dívidas com a prefeitura, vencidas até 31 de dezembro de 2020. No documento, Ney Patrício sugere que o Refis seja lançado com prazo a partir do mês de maio, tendo em vista que nesse início de ano os contribuintes têm vários compromissos financeiros vencendo.

“Solicitamos que o Poder Executivo conceda para as pessoas físicas e jurídicas a oportunidade de regularização de débitos e tributos municipais vencidos até 31 de dezembro do ano passado. Importante que sejam contemplados no Refis inclusive as dívidas em protesto ou ajuizadas com a opção de pagamento a vista ou parcelado e descontos graduais, dentro das condições da pessoa”, afirmou Patrício.

Dentre as 17 indicações que já apresentou, na semana passada Ney Patrício, oficializou pedido para o prefeito Chico Brasileiro implantar um setor com equipe para auxílio jurídico e técnico-contábil para atender as associações de moradores e outras entidades sociais. Esse núcleo multidisciplinar faria a assistência jurídica e contábil para regularização de contas e manutenção legal das associações de moradores, entidades assistenciais, entre outras de interesse coletivo.

(Da Redação)