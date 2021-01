Terra das Cataratas: ANAC PUBLICA EDITAL DE LEILÃO DO AEROPORTO DE FOZ E DE OUTROS TRÊS NO PARANÁ

Obras importantes financiadas com recursos da Itaipu, valorizaram a infraestrutura aeroportuária de Foz do Iguaçu.

Foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o edital da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) do leilão de concessão aeroportuária do Bloco Sul. Fazem parte deste os aeroportos de Foz do Iguaçu; o Afonso Pena de São José dos Pinhais; Bacacheri, em Curitiba e o de Londrina. O lance mínimo para o leilão do bloco, marcado para o dia 7 de abril, será de R$ 130.203.558,76.

De acordo com o edital, as propostas deverão ser entregues até o dia 1º de abril. Além dos terminais no Paraná, fazem parte do bloco os aeroportos de Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; e os de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul.

O investimento total previsto é de R$ R$ 2.855.238.621,56 e o valor estimado para todo o contrato de 30 anos é de R$ 7.452.296.743,34.

Terra das Cataratas

O Aeroporto de Foz do Iguaçu passou por recentes obras de ampliação, nas quais foram investidos R$ 42,4 milhões, a capacidade do aeroporto duplicou, passando de 2,6 milhões de passageiros por ano, para 5 milhões.

Outras obras importantes, que estão sendo financiadas com recursos da Itaipu, valorizam a infraestrutura aeroportuária da “Terra das Cataratas”, dentre a ampliação da pista e a duplicação da BR 469 que leva ao acesso do aeroporto.

Foz do Iguaçu é o segundo destino brasileiro mais procurado pelos turistas internacionais. Em 2019 Foz do Iguaçu recebeu 2,27 milhões de passageiros e 21,11 mil aeronaves, entre chegadas e partidas domésticas e internacionais.

