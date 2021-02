TENHA MAIS TEMPO PARA DEUS TAMBÉM!

“Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas” (Colossenses 3:2)

Hoje, mais do que nunca, temos à nossa disposição inúmeros atrativos e distrações, à distância de um clique! Parece que o mundo todo deseja tirar nossa atenção do que é importante, atraindo-a para coisas supérfluas, vãs e sem sentido. Mesmo assim, nada disso é capaz de preencher-nos nem satisfazer os anseios e dificuldades que trazemos no coração… Por isso, tire suas ideias e confiança das coisas passageiras dessa terra, ponha-as no alto, no Altíssimo…

Foque sua mente em Cristo e mantenha-a focada Nele! Tudo mudará em sua vida se olhar para cima, persevere se entregando ao Senhor com fé e amor. O socorro virá do alto (de Deus!), não desse mundo.

Mas entenda, é difícil pensar nas coisas celestiais quando uma enxurrada de notícias sensacionalistas, fake news, entretenimentos, fofocas e tantas informações inúteis chegam até nós. Quando deixamos a nossa mente à deriva na imensidão de informações dispensáveis, corremos o risco de perder de vista o que é principal.

“Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo” (Filipenses 3:20)

Lembremos que estamos de passagem por este mundo, e que a verdadeira vida plena e abundante da qual o Senhor nos fala, é a vida eterna. Quando semeamos devemos pensar na colheita celestial que haverá quando estivermos junto ao Pai.

Quando praticamos nossas obras devemos esperar no Senhor, que nos vê em secreto, na certeza (e não em troca ou barganha com Ele…) de que seremos devidamente recompensados, seja neste mundo e/ou na vida eterna.

Muitas vezes estamos com os olhos fixos nas coisas deste mundo, com os pensamentos voltados apenas para as coisas materiais. A vida é muito curta e passageira para gastarmos tanto tempo com coisas que não poderemos levar para a eternidade.

Quanta gente acumulando tanta riqueza e ao mesmo tempo quantas pessoas vivendo na miséria total, e sem sequer conhecer a Jesus!!! E nós, o que estamos fazendo por esses necessitados (principalmente de Jesus), estamos cumprindo a ordenança Dele (“E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura” – Marcos 16:15) para nós???

Não tempos tempo para dedicar as coisas do Reino de Deus, mas temos temos tempo (horas e horas) para nos dedicar a coisas (discussões políticas estéreis; BBB’s da vida e etc.) que nada edificam aqueles que precisam conhecer a Jesus ou com Ele se reencontrar. Será que, pelo menos, nós cristãos, poderíamos ser um pouco mais imitadores do amor de Cristo e obedientes ao “Ide” (Marcos 16:15) que ele nos deixou???

Quando foi a última vez que “tivemos tempo” para levarmos a Palavra de Deus para alguém???



Que Deus nos perdoe por termos sido falhos em praticar o amor; tenho não anunciar o evangelho de Cristo, sendo, assim, egoístas ao não testemunharmos o que Deus tem feito em nossas vidas. a viver em amor e em serviço, sendo instrumento do Senhor.

Mantenha seu foco em Jesus!

– Pense em Cristo! Esteja focado no Reino de Deus e na Sua Justiça (Mat. 6:33), todo o resto deve ter importância secundária na sua vida.

Esteja focado no Reino de Deus e na Sua Justiça (Mat. 6:33), todo o resto deve ter importância secundária na sua vida. – Seja seletivo! É importante sermos informados e conhecedores das atualidades (até para orar e dialogar com outros). Mas sem excesso! Não fique alucinado com demasiada informação desnecessária.

É importante sermos informados e conhecedores das atualidades (até para orar e dialogar com outros). Mas sem excesso! Não fique alucinado com demasiada informação desnecessária. – Purifique seus pensamentos! Veja se o que povoa a sua mente combina com o que ensinam a Bíblia e o Espírito Santo… Se não, descarte logo!

Veja se o que povoa a sua mente combina com o que ensinam a Bíblia e o Espírito Santo… Se não, descarte logo! – Deus em 1º lugar! Leia a Bíblia e faça dela a sua prioridade, nº 1 no dia. A fé e o conhecimento provenientes dela te manterão estabilizado nas tempestades da vida.

– Ore mais! Gaste mais tempo na presença de Deus e menos nas redes sociais. Pense em Deus frequentemente durante o seu dia. Medite, ore e ouça ao Senhor através da Sua Palavra.

OREMOS:

Senhor nosso Deus, ajuda-me a manter meus pensamentos focados nas coisas do Alto, na Tua Palavra e não neste mundo mau e passageiro. Que eu possa raciocinar tendo a mente transformada por Teu amor e graça. Limpa-me! E, perdoa-me por perder tanto tempo enchendo a cabeça com distrações e coisas tão inúteis e por não ter cumprido a ordenança do “ide”, que nos deu Jesus. Ensina-me a aproveitar melhor o tempo de vida que me dás, para amar e servir ao Senhor e ao meu próximo… Em nome de Jesus, amém!

