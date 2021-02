Senhor, faz-nos um só rebanho, um só corpo em Cristo. Para que o mundo conheça que enviaste Jesus, torna a tua Igreja mais unida em amor. Ajuda-me a ser parte atuante e não esperar sempre receber algo das pessoas. Reúne aquelas ovelhas que andam afastadas do teu povo e cura as suas feridas. Ajuda teu povo a se importar mais, amar mais, servir melhor, doando-se mais e fazendo tudo conforme tu queres. Que em todas as igrejas locais, o teu rebanho possa ser edificado na fé, com mais oração, encorajamento, perdão, envolvimento de recursos e amor, para assim viver crescendo em harmonia uns com os outros na família da fé. Amém!