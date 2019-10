TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE FOZ DO IGUAÇU TERÁ AUMENTO DE 3,9% EM NOVEMBRO

Usuário que utiliza o bilhete eletrônico passa de R$ 3,75 para R$ 3,90. Pagamento em dinheiro será de R$ 4,20

A partir do dia 1º de novembro de 2019, a tarifa do transporte coletivo de Foz do Iguaçu será reajustada em 3,9% para o usuário que utilizar o bilhete eletrônico, passando de R$ 3,75 para R$ 3,90. Para o usuário que fizer o pagamento em dinheiro, o valor da passagem será de R$ 4,20. Estudantes e idosos continuam pagamento somente 50% do valor (metade de R$ 3,90).

O reajuste tarifário anual está previsto na clausula 16ª do contrato de concessão nº 135 entre a Prefeitura e o Consórcio Sorriso, assinado em 2010. Os motivos para o reequilíbrio tarifário levam em consideração o aumento do combustível, a data-base dos trabalhadores (período do ano destinado à correção salarial de motoristas e cobradores) e aumento de insumos. O reajuste não tem ligação com a instalação de aparelhos de ar condicionado nos ônibus, uma vez que este serviço não estava previsto em contrato. Atualmente, 15 ônibus estão circulando com os aparelhos, e até janeiro de 2020, outros 10 integrarão a frota de veículos climatizados.

Cartão único

Para obter o bilhete eletrônico e pagar R$ 3,90 pela passagem, o morador deve solicitar a emissão na loja do Cartão Único, no Terminal de Transporte Urbano (TTU), de segunda à sexta-feira das 8:30 às 18 horas. A primeira via do cartão único é emitida gratuitamente.

Cerca de 40 mil pessoas utilizam o transporte público diariamente em Foz do Iguaçu, e 67% delas já possuem o Cartão Único. Para recarregar o bilhete, existem 31 pontos espalhados pela cidade, entre lojas, supermercados e farmácias. Todos os locais podem ser consultados no site do único: http://www.unicofoz.com.br.

Bilhete eletrônico

O ÚNICO é um Sistema de Bilhetagem Eletrônica que utiliza um cartão inteligente sem contato, para ser utilizado no interior dos ônibus do sistema de transporte urbano de Foz do Iguaçu. O cartão substitui o dinheiro e os bilhetes de papel para o pagamento da tarifa.

(Com Portal da Cidade)