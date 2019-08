SUDOESTE TERÁ R$ 15 MILHÕES PARA INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO E SAÚDE

Obras de infraestrutura, melhorias em escolas, reformas e construção de postos de saúde estão no pacote de investimentos que o Governo do Estado fará em 24 cidades da região Sudoeste

O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nesta quinta-feira (8) com os prefeitos na sede da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop), em Francisco Beltrão, e assinou as ordens de serviço e homologação das licitações para dar início às obras e ações.

Os investimentos, que somam R$ 15 milhões, são das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas; da Infraestrutura e Logística, Saúde e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). “São obras de infraestrutura que mudam a realidade das cidades, da região. Estamos conseguindo atender os municípios porque desde janeiro cortamos gastos e mordomias”, afirmou o governador. “Assim sobra dinheiro para o que é essencial, para melhorar a vida das pessoas”, acrescentou.

As ações da Secretaria do Desenvolvimento Urbano contemplam dez municípios e somam R$ 6 milhões de investimentos, incluindo transferências voluntárias e recursos do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), linha de crédito operacionalizada em parceria com a Fomento Paraná e o Paranacidade.

São projetos que incluem a construção de paço municipal, barracão industrial, elaboração de plano diretor, recursos para iluminação pública e aquisição de maquinários e equipamentos.

Serão contempladas as cidades de Ampére, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Capanema, Nova Prata do Iguaçu, Quedas do Iguaçu, Renascença, Santa Izabel do Oeste e Santo Antônio do Sudoeste.

“São recursos importantes, para aquisição de equamentos novos, iluminação de LED, pavimentação, obras estruturantes. A determinação do governador Ratinho Junior é para estarmos presentes, atendendo toda a região”, ressaltou João Carlos Ortega, secretário do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

Além das obras de infraestrutura, Nova Prata do Iguaçu receberá mais R$ 180 mil para elaboração de um plano diretor para ordenar o desenvolvimento da cidade. “Cidade que cresce e se desenvolve precisa ter um norte bem definido”, afirmou Aroldo Hoffelder, prefeito do município.

Infraestrutura

Os investimentos da Secretaria de Infraestrutura somam R$ 5 milhões. O maior montante é para Boa Esperança do Iguaçu, que assinou um convênio de R$ 3,8 milhões para o recape de uma via no limite com o município de Nova Prata do Iguaçu, que também receberá recursos R$ 1,1 milhão para recape asfáltico.

A secretaria vai ceder, ainda, estruturas pré-moldadas para a construção de pontes em

Manfrinópolis, Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste e Realeza. Os recursos para essa ação somam R$ 152 mil.

Escolas

Da Fundepar, os recursos de R$ 1,5 milhão incluem a execução de serviços e obras de reparos, reformas e ampliação de escolas estaduais nos municípios de Barracão, Boa Esperança do Iguaçu, Dois Vizinhos, São Jorge do Oeste, Realeza e Verê.

Saúde

Ratinho Junior anunciou também a entrega de obras na área de saúde para oito municípios, totalizando aproximadamente R$ 2,5 milhões. O Centro Integrado de Saúde de Enéas Marques foi reformado no valor de R$ 40 mil. Já Planalto ganhou uma nova unidade básica de saúde (R$ 650 mil). As outras cidades foram contempladas com veículos e aparelhos como Raio-X e equipamentos de fisioterapia.

Prefeitos

O presidente da Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná (Amsop) e prefeito de Saudades do Iguaçu, Mauro Cenci, reforçou a importância da parceria com o Governo do Estado para o desenvolvimento da região, que abriga 42 municípios e 700 mil pessoas. “Existe um bom diálogo e sensibilidade por parte do governo para melhorar a infraestrutura da região. Todo o Sudoeste está muio feliz”, ressaltou.

“Com a liberação desses recursos conseguimos atender cada vez melhor a nossa população”, afirmou Cezar Bueno, prefeito de Bom Jesus do Sul, destacando que a cidade recebeu perto de R$ 3 milhões para a construção do Paço municipal e também para a compra de maquinário. “Vai ajudar muito na escoação da safra”, disse.

Participaram também da cerimônia os secretários Guto Silva (Casa Civil), Sandro Alex (Infraestrutura e Logística), Beto Preto (Saúde); José Maria Ferreira, diretor-presidente da Fundepar; José Luiz Scroccaro, diretor-presidente do Instituto das Águas do Paraná; Ademar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa; os deputados estaduais Paulo Litro, Nelson Luersen e Wilmar Reichembach; além de prefeitos, vereadores e lideranças da região.

(Com AEN)