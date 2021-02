Educação: FOZ LANÇA SISTEMA ONLINE PARA CADASTRAMENTO DE VAGA NOS CMEIS

Pais com crianças de até 3 anos podem fazer o registro e acompanhar a posição da vaga através do site da Prefeitura de Foz.

A Secretaria Municipal da Educação de Foz do Iguaçu, em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação, lançaram nesta quinta-feira (04) o sistema on-line para consulta e cadastro de crianças de 0 a 3 anos para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIS). O registro pode ser feito diretamente no site da Prefeitura de Foz do Iguaçu (https://www5.pmfi.pr.gov.br), através do link “Autoatendimento” .

O intuito é facilitar o acesso dos pais ao sistema, dar mais transparência ao processo e evitar a aglomeração de pessoas na sede da secretaria. “Por meio do sistema, o pai ou a mãe consegue fazer o cadastro, escolher o CMEI de sua preferência e acompanhar a posição na lista de espera. Também é possível realizar o cancelamento, caso o pai queira cadastrar o filho em outra instituição”, explicou Luciana Moreira, diretora de educação infantil da Secretaria de Educação.

O sistema de cadastramento de vagas on-line é destinado somente a crianças de até 3 anos de idade. Pais de crianças com 4 e 5 anos, cuja fase educacional é obrigatória, devem matricular os filhos de forma presencial na instituição alternativa. “No ano passado realizamos o processo de matrículas e transferências e, nesta quinta (04), retomamos o atendimento para aqueles pais que ainda não fizeram”, esclareceu Luciana. As aulas para os alunos de 4 e 5 anos retornam no dia 1º de março .

Ainda não há previsão de retorno para as crianças de 0 a 3, devido ao risco de transmissão do Coronavírus, tendo em vista que faixa etária ou uso de máscara não é indicado.

Atendimento

A Secretaria de Educação continua orientando-se como famílias que enfrentam dificuldades em acessar o sistema. O atendimento é feito pelos telefones: 3308-2031 / 3308-2032 ou 99907-8450 (das 08h00 às 14h00).

(Com assessoria PMFI)