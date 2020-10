Sequestro: MÉDICA FILHA DO PREFEITO DE LARANJEIRAS DO SUL FOI SEQUESTRADA

Médica foi sequestrada quando saia do trabalho em Erechim (RS). Pedido de resgate seria de R$ 2 Milhões.

A filha de Berto Silva, prefeito de Laranjeiras do Sul, município do Oeste do Paraná, Tamires Gemelli da Silva Mignoni, foi sequestrada na manhã de sexta-feira (16). A informação foi dada por um dos coordenadores da campanha do prefeito. Tamires Mignoni é médica ginecologista.

O prefeito largou os compromissos de campanha e foi a caminho de Erechim, onde reside a filha e onde aconteceu o sequestro. O carro da médica, da Secretaria de Saúde de Erechim foi localizado no período da tarde.

Ela estava com o carro próprio, um Equinox, de cor branca. Fontes ligadas a médica informaram que no carro foi localizado a bolsa com os documentos da vítima. A polícia não divulga informações sobre o andamento das investigações.

Últimas informações são de que dois carros estavam envolvidos no sequestro e foram localizados, sendo que um motorista de um dos carros está preso, os carros são uma Palio Weekend de cor branca e um Fiat Punto cinza. O homem preso e motorista de um dos carros tem o apelido de Bugio. Tamires ainda não foi localizada.

Segundo familiares disseram para a imprensa, os sequestradores teriam feito pedido de resgate de R$ 2 Milhões para a libertação de Tamires Mignoni.

Investigações

Equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) estão na região de Erechim para auxiliar nas investigações sobre o desaparecimento da médica Tamires Gemelli da Silva Mignoni. A informação foi confirmada à Rádio Uirapuru pela chefe de polícia do Estado, delegada Nadine Farias Anflor.

São duas equipes especializadas. A primeira chegou durante a madrugada e a segunda veio com avião do Governo do Estado que pousou minutos depois de 7h da manhã no aeroporto de Erechim na manhã deste sábado.

A delegada regional de polícia Diana Zanatta informou que a polícia civil está trabalhando desde a notícia do fato. “Os delegados de polícia e agentes policiais envolvidos na investigação são extremamente competentes e preparados. A chefia de polícia nos enviou reforço e a equipe do DEIC está auxiliando nos trabalhos”, explicou a Delegada.

Diana Zanatta disse também que mais informações não serão divulgadas para não atrapalhar as investigações.

A médica Tamires Gemelli da Silva atua na UBS do bairro Aldo Arioli em Erechim e desapareceu após sair do trabalho no final da manhã desta sexta-feira.

(Da Redação com Rádio Rural)