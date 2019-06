SENADO: APARTARÍAN AL CANDIDATO E LAS COMISSIONES

Sin quorum para poder tomar alguna decisión, el Bloque Justicialista del Senado debió postergar por una semana la elección de un nuevo jefe que ocupe el sitial que dejó vacante Miguel Pichetto al sumarse al oficialismo como compañero de fórmula de Mauricio Macri

El clima imperante en el PJ es de fuerte enojo por la deserción del exjefe de la bancada. Según confiaron fuentes del bloque, la semana próxima pedirían el reemplazo de Pichetto de todas las comisiones que integra y reclamarían, por nota, el lugar que el rionegrino ocupa en el Consejo de la Magistratura.

“Pichetto ya no integra más el bloque, se pasó al oficialismo, no puede seguir ocupando esos lugares”, justificó la jugada un senador, en diálogo con LA NACION.

Más allá de que la gran ausencia de senadores impidió elegir un nuevo jefe (solo asistieron 10 de los 21 integrantes de bancada), voceros peronistas aseguraron que el bloque reafirmaría su continuidad y tratará de fortalecerse con la reincorporación de algunos senadores que habían emigrado en el último tiempo.

“La idea es ratificar que el bloque va a seguir funcionando como siempre”, aseguró uno de los legisladores que participó del encuentro.

El mensaje de los senadores justicialistas implica, a priori, un revés para Alberto Fernández. Es que el precandidato presidencial kirchnerista viene operando para conformar un interbloque entre la bancada Justicialista y el Frente para la Victoria -que solo tiene nueve miembros-, con la intención de mostrar una señal de unidad del PJ y de apoyo a la fórmula que integra con Cristina Kirchner.

Lo que no esperaba encontrar Fernández es la fuerte resistencia que hay entre los senadores peronistas a subordinarse a los designios de la expresidenta. “Tenés todo mi apoyo como candidato, pero a mí no me sirve hacer un interbloque con Cristina”, fue la respuesta que recibió el precandidato presidencial de uno de los legisladores que llevan enfrentados casi una década con la expresidenta.

Según confiaron en el peronismo, el Bloque Justicialista podría ver incrementado su número de integrantes por el regreso de los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin. Ambos legisladores abandonaron la bancada en noviembre del año pasado con críticas a la conducción del rionegrino, cuando Alperovich se acercó a Cristina para enfrentar a Juan Manzur en la elección para gobernador, en la que finalizó tercero hace diez días atrás.

