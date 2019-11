SELEÇÃO PÚBLICA INÉDITA DE PATROCÍNIOS DA ITAIPU RECEBE 79 PROJETOS DE EDUCAÇÃO

O primeiro edital de seleção pública para patrocínios da Itaipu terá a participação de 79 projetos de diversas instituições de educação de Foz do Iguaçu e região. O número foi definido nesta terça-feira (12). O prazo final para a entrega dos materiais era até 8 de novembro

Para Jorge Ricardo Áureo Ferreira, assessor especial da Diretoria Geral Brasileira de Itaipu, “a grande demanda por esse tipo de modalidade demonstra uma grande confiança da comunidade na proposta apresentada pela gestão do general Joaquim Silva e Luna”.

E complementa: “esse resultado mostra o acolhimento e entendimento da seriedade do processo e da grande capacidade de criatividade da nossa gente, que inscreveu projetos de grande relevância para preparar nossa juventude frente aos desafios da educação”.

Para essa modalidade será destinado o valor de R$ 1,4 milhão. A quantidade de inscritos na seleção pública é equivalente à dos patrocínios selecionados por escolha direta em 2019. Agora, os projetos inscritos passarão por uma avaliação técnica antes do anúncio do resultado final.

A seleção pública contempla ações socioambientais, educativas, esportivas, culturais e/ou tecnológicas de centros municipais de educação infantil, colégios e escolas públicas da educação básica (ensino infantil, fundamental e/ou médio) das redes estaduais e municipais. O valor máximo por ação nessa modalidade será de R$ 100 mil.

O resultado final será divulgado até o dia 17 de fevereiro de 2020. A celebração do termo de patrocínio seguirá o cronograma de execução dos projetos selecionados. As ações deverão ser iniciadas de 1º de março a 31 de dezembro de 2020. As prestações de contas deverão ser feitas até 90 dias depois da conclusão da ação.

A seleção pública inédita é uma iniciativa da gestão Silva e Luna, que redirecionou o uso de recursos de ações, atividades e obras sem legado à população para patrocínios, contratos e convênios com aderência à missão da empresa. O patrocínio atende basicamente ações e iniciativas dentro dos 55 municípios da área de abrangência da Itaipu.

Todo o processo foi feito pela Divisão de Gestão da Comunicação Social (CSGC.GB) com o apoio de várias aéreas da empresa. Para colocar esse projeto em ação, foram realizadas duas capacitações para orientar representantes de instituições de ensino sobre o processo inédito de seleção pública para patrocínios da Itaipu.

Cerca de 180 pessoas, vindas de 25 municípios, participaram dos dois encontros. O primeiro deles foi em 2 de outubro e o segundo em 30 de outubro.

A gerente da CSGC.GB, Teresa Raquel Angheben, avalia o resultado com um grande sucesso. “Foi um processo trabalhoso e gratificante. Esperamos receber projetos inovadores e criativos, que deixem um legado de benefícios para a nossa região, conforme orientação do nosso diretor Joaquim Silva e Luna”, afirmou.

