“Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus” (Mateus 5:9)

No evangelho de Mateus, capítulo 5, Jesus subiu no alto de um monte e começou a ensinar o povo. Em dado momento, Jesus falou sobre as bem aventuranças e colocou aquele que promove a paz como um bem-aventurado. Em um mundo de paixões afloradas, ser pacificador – além de sábio – é ser filho de Deus!

Seguindo o sermão, Jesus falou da importância da reconciliação. Muita das vezes – com razão ou não – dar a mão é uma tarefa difícil, mas como disse Jesus, é melhor fazer as pazes o mais rápido possível pois as consequências são muito piores.

A cada dia as pessoas estão mais agressivas e trocam ‘farpas’ por qualquer motivo. Atitudes como essas podem gerar feridas e nos contaminar. Calma, olhe para Cristo. Jesus é o Príncipe da Paz! Jesus em toda a sua trajetória na terra foi um pacificador, mesmo em momentos quentes e turbulentos. Pacífico ao ponto de acalmar o mar!

Como ser um pacificador:

– Qual assunto te tira do sério? Procure se afastar das situações que te levam a pecar. Saber identificar esses momentos lhe trará maturidade.

– Sempre que houver uma discussão, procure a moderação e o equilíbrio.

– Peça a Deus sabedoria e discernimento, por meio do Espírito Santo.

OREMOS: