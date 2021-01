Segurança: APÓS REUNIÃO COM SOLDADO FRUET, PM AMPLIARÁ POLICIAMENTO NA VILA PORTES

Em atenção às reivindicações dos comerciantes, Fruet se reuniu com o comandante da PM em Foz do Iguaçu, na manhã de quarta (27). Empresários da região se fizeram presentes no encontro.

Atendendo a uma demanda encaminhada pelo deputado estadual Soldado Fruet do PROS (foto lateral), a Polícia Militar aumentará o policiamento ostensivo na região da Vila Portes. “Os empresários da Vila Portes não aguentam mais ser vítimas de ladrões na madrugada e durante o dia e, na terça (26), fizeram uma grande reunião pedindo socorro para os órgãos públicos”, relatou. Após participar deste encontro, o parlamentar entrou em contato com o tenente-coronel Marcos Kamakawa, comandante do 14º Batalhão de Foz do Iguaçu, que se reuniu na manhã de quarta-feira (27) com o deputado e um grupo de empresários da região.

“Como aumentaram muito os furtos na Vila Portes, pedimos uma atenção especial de policiamento ostensivo, com possibilidade de uma dupla de policiais patrulhar a região de motocicleta durante o dia para inibir furtos e roubos e, à noite, se não há possibilidade de mais uma viatura neste momento, solicitamos que os grupos de operações especiais aumentem o patrulhamento no bairro e orientem as pessoas que ficam zanzando pelas ruas”, explicou o Soldado Fruet.

O comandante do 14º BPM, Marcos Kamakawa, se comprometeu a atender o pedido dos comerciantes. “Tivemos uma importante visita de empresários da Vila Portes solicitando intensificação de policiamento na região. Nós vamos implementar esse policiamento e aumentar a ostensividade no sentido de minimizar esses transtornos aos comerciantes”, afirmou.

Para o empresário Claudir Mazutti, o resultado da reunião foi positivo. “Agradecemos ao deputado Fruet porque ele ergueu essa bandeira para nós, já que a gente estava relegado a segundo plano nos últimos quatro anos”, disse. “Ele marcou a reunião, fomos muito bem recebidos e essa conversa deve dar fruto, pois temos a palavra de que irão passar mais viaturas na Vila Portes tanto de dia quanto de noite”, destacou.

“Vamos trabalhar juntos para resolver esse problema porque a Vila Portes precisa de um olhar diferenciado dos órgãos públicos”, ressaltou o Soldado Fruet. Segundo ele, “a região gera 5 mil empregos, por isso temos que dar um atendimento especial e valorizar os comerciantes que estão lutando para manter seus negócios abertos e gerar empregos na nossa cidade”.

(Da Redação com Assessoria)