SEGUNDO LOTE DA RESTITUIÇÃO DESPEJA R$ 249 MILHÕES NO PARANÁ

A Receita Federal abriu nesta segunda-feira (8) a consulta do pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2019 (IRPF) além de restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018

No Paraná serão beneficiados 188.617 contribuintes neste lote, que vai despejar R$ 249,3 milhões na economia paranaense. O depósito será feito no dia 15 de julho. Somado ao primeiro lote pago no mês passado, serão quase R$ 500 milhões pagos a contribuintes paranaenses.

No Brasil todo o segundo lote da restituição atende a 3.164.229 contribuintes, totalizando mais de R$ 5 bilhões em pagamentos.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na Internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br), ou ligar para o Receitafone 146. Na consulta à página da Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nesta hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF. Com ele será possível consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento.

