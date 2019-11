“SE ENFRAQUECERMOS A OTAN, A EUROPA TAMBÉM ESTARÁ DIVIDIDA”

O secretário-geral da Aliança Atlântica adverte os céticos sobre o futuro do organismo que seu fim afetaria a unidade europeia

Missão, mostre que a Otan ainda está viva. E alertam os céticos sobre o futuro da aliança, como o presidente francês Emmanuel Macron , de que o fim do vínculo transatlântico também pode liderar a unidade da Europa. “A UE e a OTAN são dois lados da mesma moeda”, alerta o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, durante uma entrevista ao THE COUNTRY realizada terça-feira na sede da agência em Bruxelas.

A nomeação ocorre 24 horas antes da primeira reunião ministerial, nesta quarta-feira, realizada pela OTAN desde que o presidente francês praticamente desistiu da Aliança pelos mortos e reivindicou uma defesa européia independente dos Estados Unidos. “Qualquer tentativa de distanciar a Europa da América do Norte não apenas enfraquecerá a OTAN, mas também dividirá a Europa”, alerta o norueguês de 60 anos, que planeja se mudar para Paris na próxima semana para se encontrar com Macron. Objetivo tácito da visita: neutralizar o risco de a França prejudicar o vínculo transatlântico e assustar os países europeus que mais dependem de Washington do que de Bruxelas.

Peça. Nos dias 3 e 4 de dezembro, a OTAN celebrará seu 70º aniversário em uma cúpula em Londres. Você acha que continuará existindo em cinco ou 10 anos?

Resposta. Claro que sim. Sem dúvida Somos a aliança de maior sucesso na história porque fomos capazes de mudar à medida que o mundo mudava. E continuaremos a fazê-lo. Continuaremos a nos adaptar em um momento de incerteza em que são necessárias fortes instituições multilaterais como a OTAN. A Aliança preservou a paz e evitou conflitos por 70 anos. E continuaremos a fazê-lo por muitas outras décadas.

P. Mas alguns aliados importantes, como os EUA ou a França, questionaram o princípio da defesa coletiva, artigo 5, que estipula que um ataque contra um dos aliados será considerado um ataque contra todos os aliados e que é a base Aliança essencial.

P. Visitei recentemente os Estados Unidos e o Presidente Trump e os dois partidos no Congresso expressaram claramente um compromisso à prova de fogo com a OTAN. E vemos que o compromisso dos Estados Unidos não está apenas em palavras. Após a Guerra Fria, os EUA reduziram sua presença na Europa. Agora está aumentando. A última vez que ele retirou tropas foi em 2013. Agora ele as expande. E no próximo ano realizaremos manobras que terão o maior destacamento de tropas americanas em solo europeu desde o final da Guerra Fria.

P. O Presidente Macron disse que a Aliança está “em morte encefálica”. Como você o tomou, qual é o chefe visível da Aliança?

R. Na próxima semana, irei a Paris e pretendo discutir esse assunto com o Presidente Macron. O que posso dizer hoje é que a OTAN é forte, ágil e vital para a nossa segurança. A unidade europeia não pode substituir a unidade transatlântica. A UE é importante, mas não pode defender a Europa.

P. Não chegou a hora de a Europa se tornar adulta e se defender?

R. Vivemos em um mundo em que devemos estar juntos. A realidade é que existem tantos desafios, tantas ameaças, tantas incertezas, que a melhor maneira de defender um país é estar com outros países. Quando estamos juntos, estamos mais seguros. E esse é o sucesso da OTAN. Enquanto qualquer adversário em potencial souber que um ataque a um aliado provocaria a resposta de toda a Aliança, não haverá ataques.

P. A nova Comissão Europeia, com Josep Borrell como Alto Representante da Política Externa, estabeleceu o objetivo de desenvolver uma Europa da defesa. Como esse plano se combina com a OTAN?

R. Estou ansioso para trabalhar com Borrell, um amigo de longa data. E saúdo calorosamente os esforços europeus em defesa, que vinhamos reivindicando há muito tempo. Mas a defesa europeia não pode ser uma alternativa à OTAN, como ficou claro durante minha recente visita à chanceler Angela Merkel em Berlim. A UE e a OTAN são dois lados da mesma moeda. Não podemos nos forçar a escolher entre a unidade transatlântica e a unidade européia. Nós precisamos de ambos. E qualquer tentativa de distanciar a Europa da América do Norte não apenas enfraquecerá a OTAN, mas também dividirá a Europa. A UE é um ótimo instrumento para gerar paz, estabilidade e prosperidade. Mas a UE não pode substituir a Otan, e menos depois do Brexit, quando 80% das despesas em defesa da Aliança serão de aliados não pertencentes à UE.

P. Você insiste que a Europa não pode se defender, mas após a anexação russa da Crimeia em 2014, parece que a Otan também não pode defender a Europa.

R. A Crimeia é inaceitável e mostra que, pela primeira vez na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a Rússia está disposta a usar a força militar para capturar parte do território de outro país. Mas a Crimeia não faz parte da OTAN. E é por isso que implantamos tropas de combate em nossas fronteiras, para que fique claro, sem qualquer dúvida ou risco de mal-entendido, que nunca aceitaremos a repetição da Crimeia em um país da OTAN. É uma mensagem clara. Se algum aliado da OTAN for atacado, toda a Aliança responderá.

P. A França parece disposta a virar a página da guerra ucraniana e se reconciliar com o presidente russo Vladimir Putin. Você é a favor dessa abordagem?

R. Precisamos de dissuasão, defesa e diálogo. E não há contradição entre ser forte e firme e oferecer diálogo. Pelo contrário, enquanto permanecermos firmes e unidos, podemos entrar em um diálogo político com a Rússia. Acredito firmemente que devemos procurar um melhor relacionamento com Moscou. Mas não podemos sacrificar nossos princípios ou nossa segurança.

(Com El País)