Saúde: CASOS DE COVID DISPARAM EM FOZ DO IGUAÇU E ÓBITOS JÁ SÃO 138

Foz registra 1 morte e 110 novos casos de contaminação pelo Coronavírus em 24 horas.

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma nesta terça-feira, 27/10/2020, 110 casos de COVID-19, totalizando 9.022 casos da doença no município.

Óbito – Também foi registrado mais um óbito de paciente vítima da COVID-19, totalizando 138 mortes no município. A mulher, de 73 anos, estava internada no Hospital Municipal Padre Germano Lauck desde o dia 22 de setembro. O quadro se agravou com pneumonia, choque séptico e sepse de foco pulmonar. O óbito ocorreu ontem (26), às 20h25.

Dos novos casos, 57 são mulheres e 53 homens com idades entre 1 e 91 anos. Quatro pessoas estão internadas e 106 encontram-se em isolamento domiciliar.

Recuperação

Dos casos confirmados ativos em Foz do Iguaçu, 372 estão em isolamento domiciliar com sinais e sintomas leves e 62 pessoas estão internadas. Já se recuperaram da enfermidade, 8.450 pessoas.

