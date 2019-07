SAÚDE AMPLIA HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA UBS DO MARACANÃ

Unidade passa a atender a comunidade das 07h às 18h30 com mais profissionais de saúde

A Unidade Básica de Saúde da Vila Maracanã passa a atender a população até as 18h30 a partir desta terça-feira. A ampliação representa uma importante conquista para a população e foi possível devido a contratação de mais profissionais de saúde.

“A ampliação de atendimento da Vila Maracanã representa o esforço e o comprometimento da gestão com a comunidade e com a promoção da melhor assistência possível aos moradores através do fortalecimento da atenção básica”, enfatizou o Secretário de Saúde Nilton Bobato.

Nos últimos meses, foram mais de 50 novos profissionais contratados pelo município e nas próximas semanas, mais de 140 reforçarão a rede pública de saúde.

Com o novo horário, a UBS passou a contar com reforço de mais um médico, um auxiliar de enfermagem e uma recepcionista, totalizando nove profissionais no espaço. A unidade oferece serviços de consulta médica e odontológica, puericultura, pré-natal, preventivo, vacinação e acolhimento.

Inaugurada em 2015, o equipamento de saúde funcionava durante meio-período. Até agora, a unidade realizava em média 300 atendimentos nas áreas de clínica geral, odontologia, pediatria e ginecologia. Com a extensão do horário, a Secretaria de Saúde espera dobrar os números e atender com mais qualidade os usuários.

Avanço

A ampliação nos horários de outras unidades de saúde, como a do Cidade Nova e do Padre Monti – que estão funcionando até às 22h – bem como a inauguração de outras unidades de saúde, a exemplo da UBS do São Roque, também vão contribuir para dar vazão às demandas e reduzir os fluxos na rede de urgência e emergência, um dos principais gargalos do sistema.

A transformação na rede deve-se a um conjunto de medidas adotadas pela gestão como o fim das horas extras e plantões que vão gerar uma economia de mais de R$1 milhão de reais no orçamento. Recursos que estão sendo destinados para contratar mais concursados, melhorar as condições de trabalho e humanizar o atendimento à população.

(Com AMN)