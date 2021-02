Saneamento: PREFEITO DE FOZ NÃO TEM SOLUÇÃO PARA OS ALAGAMENTOS

Dimensões sugeridas para a imagem: 1200 por 675 píxeis.Pesquisar

Em reunião com vereadores, chefe do Poder Executivo voltou a dizer que esse é um problema antigo e que a solução depende de investimentos de R$ 270 milhões.

O prefeito de Foz do Iguaçu Chico Brasileiro do PSD (foto ao lado) esteve na Câmara nesta quarta-feira (03/02) para apresentar aos vereadores informações sobre as obras que estão sendo feitas pela Prefeitura. O Vice-prefeito, Delegado Francisco Sampaio (PSD), e Secretário de Obras do Município, Cesar Furlan, também participaram do ato. A decepção é que o prefeito não apresentou solução ou projeto definitivo para resolver o problema do alagamento.

O Presidente da Câmara, Ney Patrício (PSD), abriu a reunião, que contou com a presença de quase todos os vereadores, que fizeram questionamentos sobre pavimentação, acessos a vias importantes, solução para alagamentos, construção da perimetral leste e acesso ao Porto Meira, dentre outros assuntos.

Questionado a respeito dos alagamentos, o prefeito não apresentou solução. Voltou à repetir que esse é um problema histórico devido à falta de planejamento no passado e aprovação de loteamentos irregulares, sem considerar critérios técnicos, como áreas de mananciais.

“Estamos mexendo nesses problemas dos alagamentos, fazendo as obras e drenagens. Mas, o investimento aproximado para resolver todos os gargalos nessa área seria de R$ 270 milhões. O Município não dispõe desses recursos e depende de investimentos pesados do Estado e da União”, disse o prefeito que inicia seu quinto ano de mandato a frente do Poder Executivo local.

O Secretário de Obras, Cesar Furlan, apresentou obras já executadas na cidade, as que estão sendo feitas e outras previstas. Ele citou obras de drenagem em diversos bairros, especialmente em escolas e CMEIs e também na área da saúde. Com relação às obras previstas, caso haja condições financeiras, estão solução para alagamentos na Avenida JK, drenagem do Rio Poty, Parque Linear do Arroio Monjolo, ciclovia da Avenida JK, CMEI Gleba Guarani, dentre outras.

No final do ano a Câmara aprovou empréstimos com a justificativa de a prefeitura realizar obras a fim de reduzir os alagamentos.

