Responsabilidade Social: ESTUDOS DA ITAIPU CONTRIBUEM PARA GERAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO PAÍS

O monitoramento ambiental, uma das atividades promovidas pela Divisão de Reservatório (MARR.CD), é um dos temas presentes no levantamento bibliométrico.

Pesquisadoras da Universidade Federal do ABC (UFABC), campus Santo André, em colaboração com o Núcleo de Inteligência Territorial (NIT) da Itaipu e do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), realizaram um levantamento bibliométrico de trabalhos científicos publicados entre o período de 1976 e 2020 com base nas palavras-chave: Itaipu, Reservatório de Itaipu, Barragem de Itaipu e UHE Itaipu.

Para fazer o estudo, foi usada a ferramenta Scopus, uma base de dados internacionalmente reconhecida e consolidada que dispõe de resumos e citações de pesquisas de diversas áreas do conhecimento. O banco inclui publicações científicas de mais de 16.000 revistas.

O levantamento demonstrou um total de 582 trabalhos publicados nas mais diversas áreas do conhecimento. Os resultados são apresentados na forma de mapas bibliométricos, separando por meio das cores variadas os temas mais explorados no tempo e mostrando as diferentes associações entre as áreas do conhecimento a partir de balões e vetores.

Entre as temáticas mais abordadas estão aquelas relacionados ao Brasil, sendo as áreas do conhecimento com maior destaque no mapa: monitoramento ambiental (azul), plantas aquáticas (amarelo), produção de energia (vermelho), fauna (lilás) e peixes (verde). Veja abaixo:

O mapa, que utiliza o software Vosviewer, mostra as palavras mais utilizadas nas pesquisas e separa os temas por categorias.

O mapa indica também a quantidade de estudos publicados em revistas científicas utilizando estes temas e ilustrados pelo tamanho do balão – isto é, quanto maior o balão, maior o número de estudos relacionados àquele tema. Os temas com maior número de trabalhos no período levantado foram: monitoramento ambiental, plantas aquáticas e peixes. Observa-se, ainda, uma quantidade expressiva de trabalhos produzidos em temas técnicos como transmissão de energia e sistemas elétricos.

(Da Redação com JIE – foto: Alexandre Marchetti)

