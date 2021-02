Reações: NOMEAÇÃO DE BOLSONARO PARA O MINISTÉRIO DA CIDADANIA GERA GUERRA POLÍTICA

João Roma (Republicanos-BA), em sessão da Câmara dos Deputados – Luis Macedo/Câmara dos Deputados

“ACM Neto mostrou hoje o seu caráter”, escreveu Rodrigo Maia após Bolsonaro nomear João Roma, um aliado do presidente do DEM, para o Ministério da Cidadania.

O presidente do Republicanos, Marcos Pereira, rebateu o tuíte de Maia. “Você sabe que essa sua publicação não está correta. ACM Neto não tem participação nenhuma nessa indicação. Inclusive ele me pediu para não fazer, mas eu não tinha condições de retirar o nome do Roma. Se tiver que colocar na conta de alguém, coloque na minha”, disse Pereira.

O próprio ACM Neto se mostrou contrariado com a nomeação do amigo. O presidente do DEM deu a entender que o cargo seria uma forma de “aproximação obrigada” de Bolsonaro, um toma lá que aguarda um dá cá. “Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo a ser trilhado, pelo bem do Brasil”, afirmou.

ACM Neto também lamentou que seu aliado tenha aceitado o cargo. Roma foi chefe de gabinete da prefeitura de Salvador enquanto ACM Neto era prefeito e é deputado pelo Republicanos, partido do Centrão, desde 2018.

João Roma ao lado de ACM Neto. Reprodução/Facebook

NOMEAÇÃO

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou o deputado João Roma (Republicanos-BA) como novo ministro da Cidadania, confirmando a entrega da pasta para um parlamentar do centrão.

Bolsonaro também oficializou nesta sexta-feira (12) o retorno do ministro Onyx Lorenzoni (DEM-RS) —até então titular da Cidadania—​ para um ministério no Palácio do Planalto. Ele assume agora a Secretaria-Geral da Presidência. Roma é amigo do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) e trabalhou no gabinete dele na época.​​

ACM Neto é o presidente nacional do DEM e tenta gerir um racha entre os correligionários que defendem uma maior aproximação com o Planalto e os que querem manter distância de Bolsonaro. Ele tentou dissuadir Roma de assumir o posto.

Após a confirmação da indicação, ACM Neto disse em nota que a aceitação do cargo pelo deputado é lamentável. Ele também afirmou que, ao aceitar o ministério, Roma “desconsidera a relação política e a amizade pessoal” de ambos.

“Se a intenção do Palácio do Planalto é me intimidar, limitar a expressão das minhas opiniões ou reduzir as minhas críticas, serviu antes para reforçar a minha certeza de que me manter distante do governo federal é o caminho certo a ser trilhado, pelo bem do Brasil”, escreveu o presidente do DEM.

O Ministério da Cidadania executa os principais programas sociais do governo e sua entrega ao centrão é uma das peças-chave da reorganização do governo após a vitória de Arthur Lira (PP-AL) como novo presidente da Câmara.

Já Onyx comandou a Casa Civil no início do governo Bolsonaro e agora retorna ao Palácio do Planalto no posto que era de Jorge Oliveira —que foi para o TCU (Tribunal de Contas da União). A vitória de Lira ainda em primeiro turno selou a aliança de Bolsonaro com o centrão, que além do Republicanos engloba legendas como PL, PSD e PP.

(Com Folha/UOL)