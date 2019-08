QUASE 30 QUILÔMETROS DE ESTRADAS RURAIS JÁ RECEBERAM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Nesta semana, as ações se concentram na região do Lote Grande

Os trabalhos de pavimentação asfáltica executados pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu seguem avançando nas estradas rurais. Quase 30 quilômetros de vias que possuíam calçamentos poliédricos já foram contemplados, a exemplo das avenidas República Argentina e Felipe Wandscheer, as ruas Argemiro Lemes, Itaboraí, Paulista, Santarém, Victório Basso, Tambaú, entre outras.

Nesta semana, as ações se concentram na região do Lote Grande. “Desde o ano passado, a prefeitura está trabalhando intensamente nas melhorias das estradas rurais do Município. Os serviços eram esperados há muito tempo pela população. Além de melhorar a mobilidade, a pavimentação contribui para o escoamento da safra e o impulsionamento do turismo rural”, lembrou o prefeito Chico Brasileiro. Ao todo, mais de 40 km de estradas serão contempladas com os serviços, que incluem o reperfilamento e a capa asfáltica.

Estrada do Alto da Boa Vista

Além das ações de pavimentação asfáltica, a Prefeitura executará a pavimentação poliédrica de 5,3 km da estrada Rural Manoel Laurindo (Alto da Boa Vista). A previsão é que a Ordem de Serviço para o início dos trabalhos seja assinada nas próximas semanas.

Terraceamento

Além da pavimentação asfáltica, a prefeitura de Foz do Iguaçu também está realizando os serviços de terraceamento das estradas. A técnica mais conhecida como ‘curva de nível’, consiste numa ação para conter a erosão do solo, reter água da chuva e manter a terra fértil e produtiva.

Convênio

Os serviços de pavimentação asfáltica nas estradas rurais acontecem através de um convênio firmado entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Itaipu Binacional. Pelo pacto, a Itaipu ficou responsável por adquirir os equipamentos avaliados em cerca de R$ 1,7 milhão, e a Prefeitura é a responsável por fornecer a mão de obra, prover todo o insumo e executar os trabalhos de pavimentação.

(Com AMN)