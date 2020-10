“Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia!” (Salmos 34:8)

Já ouviu falar na profissão “provador”? Interessante e inusitado, mas tem gente por aí que ganha a vida experimentando todo tipo de coisas: comidas, bebidas, carros, roupas, colchão, jogos e até caixão! Quem não gostaria de trabalhar provando bons chocolates, cafés ou sorvetes? Isso porque, provar coisas que sabemos que são boas, todos os dias, certamente é uma experiência muito interessante…

Neste versículo, somos convidados a provar a Deus e experimentá-lo pessoalmente, para ver como Ele é bom.

Ao contrário do que muitos imaginam, Deus não está alheio nem indiferente ao que se passa conosco. Ele criou-nos com um propósito maravilhoso e não nos deixou sozinhos. Ele está disponível para que você O prove, em sua vida. Jesus Cristo é o Pão vivo que desceu do céu, que tomou a iniciativa vindo ao nosso encontro para se relacionar conosco. Por isso, agora cabe a você dar um passo em direção a Ele e experimentar ter comunhão com Deus.

Prove e comprove! Deus é bom o tempo todo…

– Prove a bondade e fidelidade de Deus. Você encontrará graça e satisfação quando fizer Dele o seu refúgio pessoal.

– Não seja indiferente. Há pessoas que “não gostam” de certa comida antes mesmo de prová-la! Tenha essa experiência com Deus: prove-O por si mesmo e comprove que Ele é bom!

– Você pode experimentar a Deus, conhecendo melhor a sua Palavra e falando com Ele em oração.

– Prove-O todos os dias! Tal como dependemos de água e dos alimentos, também carecemos de Deus diariamente.

– Compartilhe esse Pão! Quando sabemos de algo muito bom, não devemos guardar só para nós mesmos. Fale da bondade e do amor de Deus, existem muitos sedentos e famintos à sua volta.

OREMOS:

Senhor Deus, quero te conhecer melhor e provar a tua bondade na minha vida. Ajuda-me a te experimentar todos os dias e descobrir como Tu és… Ouço e vejo tantas coisas que o Senhor tem feito, age também na minha vida! Pai, ensina-me a falar de ti, para que outras pessoas também possam saber. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém.