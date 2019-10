PROCURADORES TERIAM CONVENCIDO TEORI A MANTER EMPREITEIROS PRESOS PARA FECHAR DELAÇÃO

Nova leva de mensagens do Vaza Jato mostra que procuradores da Lava Jato usaram prisões para obter delações premiadas

As mensagens indicam que a estratégia teve apoio do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro, e de Teori Zavascki, ministro do STF que morreu em acidente aéreo em 2017.

Os trechos foram divulgados neste domingo (27.out.2019) pela Folha de S.Paulo, em apuração feita em parceria com o site Intercept Brasil.

Segundo a reportagem, os procuradores convenceram Teori, então relator dos processos da Lava Jato no STF, a manter 2 executivos da empreiteira Andrade Gutierrez presos para garantir a colaboração da empresa e de seus funcionários com as investigações sobre corrupção em 2016. Na época, havia 2 habeas corpus para serem analisados pelo ministro impetrados em favor dos executivos.

A iniciativa teria sido executada com apoio de Sergio Moro, cuja opinião os procuradores consultaram antes de levar a proposta ao STF.

Modus operandi

O acordo com a Andrade Gutierrez previa que os 2 saíssem da cadeia no Paraná e fossem detidos por 1 ano em prisão domiciliar, trancados em casa e monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Moro teria concordado em revogar as ordens de prisão preventiva que os mantinham presos,. Faltava apenas convencer Teori da ideia.

Segundo os diálogos, coube ao então procurador-geral da República, Rodrigo Janot, submetê-la ao Teori. Ele era o responsável por homologar os acordos de delação premiada dos executivos da empresa como relator da operação no STF.

O ministro deu sua autorização em 4 de fevereiro de 2016 e pediu os nomes dos executivos presos. “Pq ele vai travar os hcs aqui esperando vcs”, teria escrito o procurador Eduardo Pelella, chefe de gabinete de Janot, em mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram com o coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol.

Sem a conversa com Teori, existia a possibilidade de que os 2 executivos deixassem a prisão com o habeas corpus.

Segundo a Folha de S.Paulo, Moro transferiu os executivos para o regime de prisão domiciliar no dia seguinte a Teori engavetar os pedidos de habeas corpus. Os procuradores se organizaram então para tomar seus depoimentos, sem medo de que os delatores fossem soltos e cogitassem abandonar o acordo negociado pela empreiteira.

“Acho melhor manter o sigilo”, teria dito Pelella a Deltan. “Só pro Teori ficar tranquilo.” A transcrição preserva a grafia encontrada nos arquivos originais divulgados pelo site, incluindo erros de português e abreviaturas.

O ex-presidente do grupo Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, um dos que estavam presos no Paraná, e outros 10 executivos ligados à empreiteira tornaram-se delatores e admitiram crimes, dando informações em troca de penas mais brandas do que as previstas em lei, a serem cumpridas em casa. No começo do ano, a empresa fechou assumiu o compromisso de pagar R$ 1,49 bilhão aos cofres públicos.

O outro lado

Eis o que diz a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba:

“A atuação da força-tarefa nos acordos sempre respeitou os direitos assegurados à defesa dos interessados em colaborar, cujas negociações invariavelmente foram acompanhadas por seus advogados. A prisão foi necessária para impedir a continuidade dos esquemas criminosos.

Até a assinatura do acordo, o Ministério Público Federal entendeu que a manutenção da prisão preventiva era uma exigência de interesse público determinada pela lei. [Com o acordo,] há 1 rompimento do vínculo de confiança com os demais integrantes da organização criminosa e se realiza 1 compromisso de cessar os crimes. Finda a necessidade da prisão preventiva, o colaborador pode continuar preso para cumprir pena estabelecida no próprio acordo, se isso for ajustado.

A perspectiva futura de punição com cumprimento de pena é 1 dos fatores considerados pelos investigados e réus em sua decisão sobre colaborar ou não com a Justiça. Quando há perspectiva de impunidade, seja pela demora da punição ou mesmo pela prescrição, há naturalmente menos interesse na colaboração, que pode não se mostrar a melhor estratégia para a defesa”.

Eis o que diz Sergio Moro:

Afirmou não ver “qualquer ilegalidade” nas situações descritas nos diálogos divulgados. Ele não reconhece a autenticidade das mensagens obtidas pelo site, recebidas após a invasão de contas de autoridades no aplicativo Telegram por hackers.

“É usual e legal procuradores ou advogados discutirem questões jurídicas com juízes, assim como as conversas entre o procurador-geral da República e o ministro do Supremo Tribunal Federal competente. A argumentação para a posterior soltura também está detalhada nas decisões judiciais, que atenderam aos pedidos dos defensores e do próprio MPF, sem qualquer violação de direitos”.

Eis o que diz Rodrigo Janot:

O ex-procurador-geral não quis se manifestar sobre as supostas discussões com o ministro Teori Zavascki reveladas pelas mensagens.

Eis o que diz Eduardo Pelella:

O o procurador e ex-chefe de gabinete de Janot disse que não reconhece a autenticidade do material obtido pelo Intercept e não se lembra de detalhes do caso da Andrade Gutierrez.

Eis o que diz Otávio Azevedo:

A defesa do ex-presidente do grupo Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, não quis se manifestar sobre as mensagens.

(Com MSN Notícias)