PROCURA POR CARREIRA MILITAR CRESCE 14,5% NO PARANÁ

O interesse por carreiras militares está em alta

Segundo um levantamentodo Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos em todo o Brasil, a procura por cargos para servir ao Exército teve em um aumento de 14,5% nos cinco primeiros meses de 2019 na comparação com o mesmo período do ano passado, e isso apenas no Paraná.

Segundo a Gran Cursos, os principais motivos para este crescimento, também verificado no cenário nacional — em todo o país, a procura por carreiras militares teve aumento de 60,63% nos três primeiros meses do ano —, estão as inscrições para preencher vagas abertas para formação de Sargento, Militares Temporários e oportunidades destinadas a profissionais da Saúde e Capelania.

Outro ponto que ajuda a explicar a demanda em alta é a maior divulgação dos cursos e concursos para oficiais do Exército. “Ao divulgar nas mídias sociais, a informação chega hoje com mais facilidade, informação é o que não falta. A gente crê que esse aumento da divulgação é o grande chamariz”, apontou em entrevista recente ao Bem Paraná o general Aléssio Oliveira da Silva, comandante da 5ª Região Militar (PR-SC).

Além disso, a Gran Cursos também ressalta que a carreira nas Forças Armadas acaba sendo atrativa por conta da possibilidade de servir à segurança do país, bem como as boas remunerações e benefícios que as áreas garantem.

Entre os candidatos paranaenses , as instituições do Exército mais procuradas foram as Forças Armadas, a Escola de Sargentos das Armas, a Escola de Saúde do Exército e a Escola Preparatória de Cadetes do Exército.

Prazo para alistamento terminou na sexta-feira da semana passada

Neste ano, o prazo para o alistamento no serviço militar obrigatório para os jovens brasileiros que nasceram em 2001 começou no dia 2 de janeiro e foi até o último dia útil de junho, ou seja, o dia 30 de junho. Deveriam fazer o registro na página oficial de alistamento (www.alistamento.eb.mil.br) obrigatório que vale para as pessoas do sexo masculino, sejam elas cis ou transgêneros. As mulheres não atuam no serviço militar em tempos de paz. Quem se alistar neste período de janeiro a junho de 2019 e for selecionado deverá ser incorporado em 1º de março de 2020.

Nos últimos anos, inclusive, o número de interessados em prestar serviço militar obrigatório também tem crescido. No ano passado, entre os 7.800 selecionadas para servir no Paraná e em Santa Catarina (5ª Região Militar), 82% disseram durante o alistamento que queriam servir. No ano anterior, quando havia mais vagas (8.015), 79% haviam manifestado o interesse.

O jovem que se alista no serviço obrigatório tem um ano de serviço como soltado e só consegue permanecer por mais tempo se optar por um concurso para cabo ou para sargento, o que permite engajamento por mais sete anos. Para além disso, há a possibilidade de se realizar algum concurso ou outro curso para entrar no Exército por outro meio, sendo que mesmo quem nunca prestou o serviço obrigatório pode participar desses cursos/concursos para oficiais.

Quinta Região Militar completa 128 anos

A 5ª Região Militar (5ª RM) chega aos 128 anos com uma gama de serviços prestados à sociedade. Do cadastramento de jovens para o serviço militar até uma visita ao Museu do Expedicionário só são possíveis pelo trabalho da 5ª RM, que é a organização militar responsável pelo apoio logístico, administrativo e de saúde de 51 quartéis e 19 Tiros de Guerra (TG) nos estados do Paraná e Santa Catarina.

Como parte das comemorações, amanhã, às 10h30 no Forte Pinheirinho, será realizada a formatura militar em comemoração ao aniversário do Comando Administrativo. A solenidade contará com a presença do Comandante da 5ª RM, General de Brigada Aléssio Oliveira da Silva e comandantes das Organizações Militares da guarnição.

A 5a RM é a responsável pelo processo de seleção e convocação dos jovens nos estados do Paraná e Santa Catarina. Em 2019, se alistaram mais de 138 mil jovens no PR e SC e foram incorporados as fileiras do Exército mais de sete mil voluntários.

Museu do Expedicionário

A 5ª Região Militar está a poucos meses de completar dois anos à frente da Direção do Museu do Expedicionário. Desde setembro de 2017, a Direção é dividida entre o Exército e a Liga Paranaense do Expedicionário (LPE). Neste período foi lançado o Projeto de Revitalização do Museu que englobou três vertentes principais: a melhoria das instalações físicas do Museu, a conservação e a apresentação do acervo e o incremento da interatividade com o público.

(Com Bem Paraná)