Foz do Iguaçu: PREFEITO MUDA A LEI E IGUAÇUENSES TERÃO QUE PAGAR IPTU MAIS CARO EM 2021

Mesmo com a Pandemia afetando fortemente a economia local, governo Chico Brasileiro aumentou o IPTU 2021 em 5,20%, reajuste bem acima do praticado nas principais cidade do Paraná. A previsão é que os contribuintes paguem R$ 77 milhões com o aumento do imposto.

A prefeitura de Foz do Iguaçu lançou na segunda-feira (15) mais um alerta para que as pessoas paguem o IPTU deste ano. O prazo é de 30 dias para o vencimento do primeiro pagamento para quem optar pelo parcelamento em até dez parcelas.

O Governo Chico Brasileiro aumentou o IPTU em 5,20% e quer receber R$ 77 milhões com o imposto neste ano. Quem pagar a vista tem desconto de 10%. Os carnês estão disponíveis no site da Prefeitura.

Para acessar o documento, basta clicar no banner IPTU 2021, disponível no site da Prefeitura (https://www5.pmfi.pr.gov.br/servicos/#23), acessar a aba “Carnê IPTU” e em seguida digitar o número da inscrição imobiliária. O boleto também pode ser gerado através do aplicativo 156 Foz.

O contribuinte que tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a Secretaria da Fazenda pelos números de Whatsapp: (45) 99997-4321, (45) 99997-4740 e (45) 98402-3239.

Também foram montados cinco postos de auto-atendimento para orientação ou emissão do carnê: no Complexo Bordin (Avenida JK, 3287); Guarda Municipal (Rua Edgard Schimmelpfeng, 43); Fozhabita (Avenida JK, 337); Protocolo Geral (R. Benjamin Constant, 244) e Central do Empreendedor, na Acifi (R. Padre Montoya, 490).

BOLETO SÓ PELA INTERNET

O contribuinte, para acessar o boleto do IPTU 2021, só poderá fazê-lo por meio digital, no no site da prefeitura ou por meio do aplicativo 156 Foz

A emissão dos boletos este ano será somente de forma virtual. De acordo com a Secretaria da Fazenda, mais de 128 mil carnês foram lançados, o que deve gerar uma arrecadação de R$ 77 milhões. Esses recursos, ainda segundo a Fazenda Municipal, são destinados para melhorias na cidade, como a construção e reforma de unidades educacionais e de saúde; pavimentação asfáltica; obras de drenagem; e demais projetos prioritários para o município.

VALOR FOI REAJUSTADO

Neste exercício fiscal, o IPTU terá uma correção monetária de 5,20%. O reajuste, segundo a prefeitura, segue imposição legal do Código Tributário Municipal, prevista no Artigo 654 da Lei Complementar nº 82/2003.

A secretária da Fazenda, Salete Horst, esclareceu que o IPTU, assim como as demais taxas e tributos municipais, são corrigidos conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Até o exercício de 2019, segundo ela, a correção da Unidade Fiscal de Foz do Iguaçu seguia o Índice Geral dos Preços da Fundação Getúlio Vargas (IPG-FGV), mas o prefeito Chico Brasileiro alterou a Lei para que esse reajuste fosse feito conforme o INPC. Caso ainda seguisse o IPG-FGV, o reajuste das taxas municipais seria superior a 20% em 2021.

(Da Redação com AMN)