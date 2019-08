PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU CONSTRUIRÁ PONE ENTRE OS BAIRROS IPÊ E KLP

Processo licitatório já está em andamento; investimento na obra será de quase R$ 600 mil

A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu construirá uma aduela (ponte) na Rua Guaraqueçaba, ligando os bairros Ipê e KLP, na região conhecida como Belvedere. O investimento na obra será de R$ 590 mil e o edital do processo licitatório já foi publicado e as propostas das empresas serão abertas no dia 5 de setembro.

A ponte sobre a Sanga Santa Rosa é uma antiga reivindicação dos moradores, e além de promover o desenvolvimento na região,a obra fará uma importante ligação entre os bairros Ipê, KLP e as avenidas Tancredo Neves (BR-600) e Paraná.

“Há muitos anos os moradores do Belvedere e região aguardavam por este serviço. Cumprindo o compromisso assumido com a comunidade, a prefeitura já está licitando a execução desta aduela e em breve será iniciado esta importante obra de mobilidade urbana para a região”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

Nos últimos meses, a prefeitura tem executado diversos serviços de infraestrutura viária na região Norte. São ações de reordenamento no trânsito, implantação de sinalizações vertical, horizontal e semafórica, além dos serviços de pavimentação asfáltica nas importantes vias da região a exemplo das avenidas Paraná, Maceió, Andradina e Garibaldi.

Licitação

O processo licitatório do tipo Concorrência foi publicado no dia 31 de julho, sob o nº021/2019. A prefeitura disponibilizará até R$ 590.295,97 para a execução do serviço, porém devido a concorrência das empresas, a expectativa é que valor da obra seja diminuído.

As propostas serão abertas às 09h30 do dia 05 de setembro de 2019, na Sala de Reuniões da Diretoria de Licitações e Contratos, da prefeitura. Após a homologação do processo licitatório e a assinatura da Ordem de Serviço (OS) a previsão que a construção da aduela seja concluída em até 4 meses.

Projeto

O projeto que contempla uma área de 60,6 metros de cumprimento e 23 de largura, prevê a construção da aduela e guarda-corpo, pavimentação, canteiro central, calçada entre outros serviços.

(Com Portal da Cidade)