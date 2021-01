Coluna Nossa Voz: PORQUÊ A VERDADE GRITA!

“A verdade já está dentro, a verdade se impõe, fala mais alto que nós, ela grita.”

(Martha Medeiros)

CAMPANHA ELEITORAL DE 2022 COMEÇOU EM FOZ… – A esposa do prefeito Chico Brasileiro (PSD), Rosa Jerônymo (PSD), secretária municipal de Saúde, usou o perfil dela nas Redes Sociais para pegar “uma carona” na campanha de vacinação contra a Covid-19 em Foz do Iguaçu.

Ela postou um bem elaborado banner de campanha eleitoral, melhor, “promocional”, com uma imagem dela (aparentemente) atendendo uma pessoa idosa, propaganda digital a qual deu o título de “VACINÔMETRO”, até Logomarca de campanha, melhor, de uso pessoal tem. Confira-se (atenção ao detalhe em vermelho no banner…):

“Molhou” – Acontece que o “Paraná Pop” viu o que Rosa Jerônymo não “viu”, uma possível promoção pessoal ilegal da secretária de Saúde (quem sabe uma campanha eleitoral antecipada, haja vista que é dado como certo nos meios políticos que a esposa do prefeito será candidata a deputada em 2022…), e denunciou o caso nas redes sociais. O assunto viralizou nas Redes Sociais e, claro, o banner desapareceu…

Neste ponto é bom destacar o que diz a Constituição Federal no §1º do inciso XXI de seu art. 37: “A publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”

Com a palavra o Ministério Público do Paraná!

—————————–

INDÚSTRIA DO TURISMO DE FOZ, “À BEIRA DE UM ATAQUE DE NERVOS (OU DA FALÊNCIA?)”, PEDE PARCELAMENTO E ISENÇÃO DE TRIBUTOS – … Empresários da hotelaria, gastronomia, entretenimento e lazer de Foz do Iguaçu reuniram-se com representantes da Prefeitura e Câmara Municipal, para debater alternativas para superar a crise enfrentada pelo setor, o mais afetado pela pandemia da Covid-19 no município.

A conversa girou em torno das possibilidades de redução, parcelamento ou isenção de tributos municipais para a indústria do turismo – principal atividade econômica de Foz. A proposta é seguir o exemplo de outros municípios que têm flexibilidade na arrecadação, a fim de evitar falências no turismo, como Cascavel. (Do Blog Não Viu)

PROTETORA CAROL. A VEREADORA DE FOZ QUE É UMA INCÓGNITA – Se o Progressista se vendeu para o Poder Executivo no primeiro dia de mandato, o que fará a novata vereadora Protetora Carol, que também é do PP. Outra que se elegeu pelo partido que em tese seria oposição ao atual governo, mas o partido se bandeou. Nos acordos, Carol aceitou ser a segunda vice-presidente na chapa de situação na mesa diretora. Votou na chapa de Ney Patrício, o maior capacho do prefeito e coordenador financeiro de fato da campanha de Chico Brasileiro. O que fará Carol, agora que é parte do grupo de situação, que o Blog Não Viu, apelidou de “Bancada do Amém Chico”?

A protetora tem várias bandeiras e apresentou dois dos 14 requerimentos protocolados na Câmara até o momento. Um deles pede informações sobre a incidência dos casos de leishmaniose em Foz do Iguaçu e o outro solicita dados sobre o controle de comércio regulamentado de animais no Município. Será que a Protetora Carol vai se manter fiel à causa animal e exigir que o prefeito cumpra as leis sobre o tema ou vai seguir a linha dos outros e continuar colocando panos quentes? Isso só o tempo dirá.

—————————–

TRANSPORTE COLETIVO FERRA OS COFRES DA PREFEITURA E ATENDE MAL O POVO – A falta de pulso e decisão política do prefeito Chico Brasileiro prejudicam a população de Foz do Iguaçu que tem um transporte coletivo de péssima qualidade. Um dos últimos atos atrapalhados ou muito mal intencionados foi a intervenção. Está custando aos cofres públicos R$ 1,4 milhão a mais, repassados às empresas a título de subvenção econômica ao serviço de transporte coletivo municipal por conta da intervenção. Então, quem ganha são os empresários do transporte coletivo. Quem perde é a população.

O vereador Adinan El Sayed, do PSD, mesmo partido do prefeito está querendo navegar nessa onda, mas dificilmente vai trazer a melhor solução, pois não vai bater contra os interesses do prefeito. Ele propôs, por meio de requerimento, a realização de audiência pública. Pode ser mais blá blá blá e nenhuma solução. A forma de solucionar será fazer as empresas cumprirem o contrato ou se assim não fazem resta romper o contrato e promover nova licitação.

—————————–