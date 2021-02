Política: STF DECIDE POR SUSPEIÇÃO DE MORO, MAS LULA NÃO RECUPERA DIREITOS POLÍTICOS A LULA, E ESQUERDA SE EMBOLA

Sem Lula no jogo político, partidos que estão na oposição ao presidente Jair Bolsonaro tendem a não caminhar unidos na corrida de 2022.

A perspectiva de que o julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no STF (Supremo Tribunal Federal) não deve devolver ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o direito político de disputar as eleições pode embolar o jogo da esquerda na disputa de 2022.

Hoje, o entendimento é de que a Segunda Turma do Supremo acate o pedido da defesa do ex-presidente e considere Moro parcial, mas a decisão deve se limitar ao caso do tríplex do Guarujá. Mas, como Lula também tem uma condenação no processo do sítio de Atibaia, ele deve seguir inelegível até que a corte se debruce sobre a imparcialidade do ex-juiz neste caso.

A avaliação entre lideranças da esquerda é a de que, sem Lula no jogo político, esses partidos que estão na oposição ao presidente Jair Bolsonaro tendem a não caminhar unidos na corrida de 2022.

Nesse cenário em que o Supremo caminha para manter a inelegibilidade de Lula, integrantes do PT acreditam que será difícil manter o campo em torno de único nome. O entendimento é o de que o ex-presidente seria o único capaz de construir uma ampla aliança da esquerda.

Sem Lula na corrida pela sucessão do presidente Jair Bolsonaro (foto ao lado), a expectativa é a de que a esquerda tenha hoje ao menos três nomes: o do ex-prefeito Fernando Haddad (PT), do governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), e do candidato derrotado à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL).

Há, no entanto, um movimento na esquerda para evitar essa pulverização. A depender do cenário eleitoral, esses partidos só terão chance de disputar um segundo turno se estiverem juntos.

A limitação da suspeição de Moro ao caso do tríplex é tida como determinante para que o Supremo admita a parcialidade do ex-juiz. No habeas corpus impetrado no tribunal, em novembro de 2018, os advogados de Lula pedem que os efeitos da decisão do STF sejam estendidos a todos os casos que estavam sob a condução de Moro.

Há também a avaliação, nos tribunais superiores, de que a suspeição só pode ser analisada caso a caso. Aliados do petista entendem, no entanto, que o Código de Processo Penal deve ser interpretado no sentido de uma decisão benéfica a um réu seja estendida a situações similares –como é o caso.

Com a possível limitação, aliados de Lula devem insistir para que os demais julgamentos sobre a falta de imparcialidade de Moro aconteçam o quanto antes. As discussões, no entanto, ainda não têm data marcada.

(Da Redação com CNN)